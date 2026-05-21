Com edema na panturrilha, Neymar vira dúvida para amistosos da seleção antes da Copa

O atacante Neymar foi diagnosticado com um edema na panturrilha e deve desfalcar o Santos Futebol Clube nos próximos compromissos antes da Copa do Mundo.

Nessa quarta-feira (20), o camisa 10 não foi relacionado para a partida contra o San Lorenzo, pela Copa Sul-Americana. A tendência é que o jogador também fique fora dos confrontos diante do Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense, pelo Campeonato Brasileiro, e contra o Deportivo Cuenca, pela competição continental.

A situação do atacante gera preocupação também na Seleção Brasileira de Futebol, já que Neymar tem apresentação marcada para o próximo dia 27, quando começam os preparativos da equipe comandada por Carlo Ancelotti para a Copa do Mundo.

Antes da estreia no torneio, a seleção brasileira disputará dois amistosos. A presença de Neymar nas partidas ainda é considerada incerta por conta do problema muscular. O primeiro compromisso será contra a Seleção Panamenha de Futebol, no dia 31 de maio, no Estádio do Maracanã.

Depois da despedida em solo brasileiro, os convocados seguem para os Estados Unidos, onde encerram a preparação com amistoso diante da Seleção Egípcia de Futebol, marcado para o dia 6 de junho.

A comissão técnica da seleção acompanha a recuperação do atacante e avalia diariamente as condições físicas do jogador para definir se ele terá condições de participar dos amistosos antes do início da Copa do Mundo.

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