Santa Casa atinge estoque crítico e pede doações de sangue

A Santa Casa da Capital faz um apelo pedindo doação de sangue. O estoque dos sangues tipo: o+ e o- estão baixos operando com a capacidade menor que o indicado. Atualmente, as reservas de sangues de todas as tipagens encontram-se em situação de emergência, garantindo o abastecimento do hospital por poucos dias.

Nas últimas semanas, a saída de sangue está maior que a entrada, e a Unidade está com dificuldade para reequilibrar esse fluxo. “Os sangues O+ e O- são os que fazem muita falta. Hoje, o estoque não equivale a 5% do necessário“, explica a supervisora de enfermagem da Unidade, Glauciane Nolasco.

“Todo sangue doado é repassado para o Hemosul, onde ocorre a separação dos hemocomponentes. Depois de separados, essas bolsas retornam para a Agência Transfusional da nossa instituição e a utilização maior ocorre no Centro Cirúrgico, no Pronto-socorro e Centro de Terapia Intensivo (CTI), respectivamente“, reforça a profissional.

De acordo com a supervisora da Unidade, por conta das viagens típicas do final e do começo do ano, as reservas costumam operar em condições de escassez no período das férias. “Nos meses entre dezembro e fevereiro, as doações caem consideravelmente, de maneira significativa“, ressalta, Glauciane Nolasco.

Para doar, basta chegar na unidade e aguardar o atendimento, as doações são feitas por ordem de chegada e duram, em média, 40 minutos. Os interessados devem estar em boas condições de saúde e alimentados, ter entre 16 e 69 anos, pesar mais de 50 quilos e levar os documentos originais com foto para a identificação. Dúvidas podem ser esclarecidas por meio dos contatos (67) 3322-4135 ou (67) 99273-7356. Na rua Eduardo Santos Pereira, número 105, em frente a Santa Casa.

