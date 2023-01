Motociclista morre ao ser atingido por caminhão na Avenida Ceará

Motociclista Maycon Ferreira Dias, de 29 anos, morreu na tarde desta terça-feira (24) ao ser atingido por um caminhão no cruzamento entre a Rua da Paz e Avenida Ceará, na Vila Antônio Vendas, em Campo Grande.

Conforme o delegado Gabriel Desterro, da 1ª DP – Primeira Delegacia de Polícia que atendeu a ocorrência, o motociclista seguia pela Ceará sentido Avenida Mato Grosso – Afonso Pena, quando um caminhão, que seguia no sentido oposto, realizou uma conversão proibida à esquerda para entrar na Rua da Paz e o atingiu.

Ainda segundo o delegado, não há dúvidas sobre a dinâmica do acidente, e a câmera de segurança de um estabelecimento próximo ajudou a esclarecer a colisão. “O motorista alega que fez a conversão porque não sabia que não podia, mesmo assim ele vai responder por homicídio culposo e terá que responder ao inquérito”, disse. O motorista foi levado à delegacia para prestar depoimento.

Veja imagens das câmeras de segurança do momento do acidente:

No local estão equipes do SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência), que tentaram reanimar Maycon por 40 minutos, sem sucesso, da Polícia Científica da Polícia Civil e do Batalhão de Trânsito da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso do Sul, que está orientando os motorista que circulam pelo local.

Com informações do repórter João Gabriel Vilalba.