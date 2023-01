Jornalista da Capital precisa de doação de sangue

A jornalista Nadyenka Castro, de Campo Grande, diagnosticada com dengue hemorrágica, está internada em um hospital da capital e necessita de transfusões de sangue.

A família pede que doadores de sangue procurem o Hemocentro na Capital e que possa doar em nome de Nadyenka, para repor as transfusões de sangue.

Os doadores frequentes devem esperar o tempo de intervalo adequado que é dois meses para os homens, e três meses para as mulheres.

Não há critérios para tipagem sanguínea. O Hemosul está localizado na Avenida Fernando Corrêa da Costa, 1304.

