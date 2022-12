Horóscopo do dia: Previsão de hoje para o seu signo

Signo

Áries (de 21/3 a 20/4)

Sextou bem sextado, meu cristalzinho! O dia começa com ótimas notícias da Lua, que ingressa em seu signo logo nas primeiras horas para levantar o seu astral. As suas principais qualidades ficam em evidência e não vai faltar disposição para batalhar por seus interesses. Hoje o serviço vai render, sua liderança virá à tona no trabalho e vai ser fácil contagiar os colegas com seu estilo ativo e dinâmico. Aproveite a maré de sorte para mexer os seus pauzinhos e ir atrás da grana: o momento é ideal para engordar os ganhos. Saúde firme e forte. À noite, a Lua sorri para o Sol e dá sinal verde para a paixão: chega junto no crush porque uma conquista gloriosa pode rolar. Astral delicinha com o love.

Touro (de 21/4 a 20/5)

É um dia mais sussa e maneiro que você quer, Touro? Então toma aí! Hoje o ritmo tá menos acelerado e as coisas devem caminhar sem contratempos no trabalho, nas finanças e na vida pessoal. Só que o seu jeito fica mais discreto e não vai ser tão fácil socializar, o que pode atrapalhar os contatos com colegas, parentes e também a galera. Tudo indica que vai se sair melhor em atividades individuais e que não dependam de muita interatividade. Valerá cuidar com mais carinho do organismo e da alimentação para privilegiar seu bem-estar físico. No romance, a privacidade será valorizada com o love. As paqueras podem deixar a desejar, mas um crush ousado é bem capaz de atiçar seu interesse. Bora conferir?

Gêmeos (de 21/5 a 20/6)

Gêmeos, meu cristalzinho, hoje o seu astral está no modo turbo e seus planos estão protegidos. Vai com tudo atrás dos seus interesses porque as estrelas vão jogar no seu time e avisam que você pode marcar golaços no trabalho, nas finanças e também na vida pessoal. Alianças e parcerias estão favorecidas e é hora de somar energias com os outros: a união de esforços em torno dos mesmos interesses vai te levar mais longe. Amizades terão papel importante na conquista de algo que deseja muito e podem deixar a sua sexta ainda mais gloriosa. O recadinho também vale para a paixão e alguém da turma pode te apresentar um crush dos sonhos. Namoro recente estará mais firme e o convívio com o mozão fica blindado.

Câncer (de 21/6 a 21/7)

Prepare-se para sextar com vibes sortudas e grandes promessas de sucesso, caranquejinha! A Lua tá on no ponto mais alto do seu Horóscopo e dá sinal verde para as suas iniciativas profissionais. Com garra, determinação e uma postura mais corajosa, você tem tudo para subir no conceito da chefia e progredir. Dinheiro que aguarda deve cair na sua conta. A saúde também ganha reforço e sua vitalidade fica na melhor forma. Isso sem falar que Vênus manda energias superpositivas para você arrasar no visual: capriche no look e vai marcar presença em todo lugar! Novos contatinhos devem surgir e o momento e um crush disputado pode se render aos seus encantos. Período de alegrias e realizações com o xodó.

Leão (de 22/7 a 22/8)

Sextou e os leodivos e as leodivas estão como? Com o bumbum virado pra Lua! Hoje você conta com sorte, confiança e desenvoltura para chegar aonde quer e os astros garantem que vai mandar bem em tudo o que fizer graças ao seu charme, criatividade e simpatia. O Sol promete um bom momento pra arriscar uns palpites em jogos e apostas. Estudos, atividades e trabalhos mentais vão render bastante: seu pensamento ágil e suas ideias descoladas estão a milhão. Nas relações pessoais e no amor, vai arrasar com seu jeito extrovertido, otimista e cativante. Há chance de conhecer alguém que pode ser a capa do seu celular. Clima de grande harmonia no romance e muito prazer na intimidade. Só love, só love, bebê!

Virgem (de 23/8 a 22/9)

Estou vendo aqui que o seu dia tem tudo pra ser maravilgod, Virgem, ainda mais se souber explorar a sua intuição! Além de estar com a anteninha mais ligada e farejar boas oportunidades, você pode contar com a ajuda de parentes e pessoas próximas para conseguir o que deseja. Seu tino para negociar tá afiado e a fase é oportuna para pesquisar maneiras diferentes de incrementar os ganhos ou mesmo conquistar sua independência financeira. Mudanças positivas devem rolar no trabalho e na vida doméstica. Se está na solteirice, o desejo de ter um cobertor de orelha aumenta e pode dar coragem de procurar aquele antigo contatinho. Com o mozão, astral vibrante.

Libra (de 23/9 a 22/10)

É notícia boa que você quer, librinha? Então toma e se esbalda! A tão aguardada sexta-feira vem redondinha e traz excelentes promessas dos astros para os seus interesses. A sua habilidade para se relacionar e conquistar aliados está tinindo e vai ser fácil convencer os outros a somarem energias contigo, seja no trabalho, seja na vida pessoal. Também é um bom dia para faturar com trocas, compras, vendas, serviços temporários e e-commerce. Bem-estar e vitalidade em alta na saúde. E o amor, como fica? Crush que já anda rondando o pedaço pode se declarar e tudo indica que o lance vai virar romance. À noite, Sol e Lua mandam vibes super positivas e garantem que a alegria vai reinar com o love.

Escorpião (de 23/10 a 21/11)

Sonhando com emprego, novidades sobre trabalho ou então uma graninha extra, meu consagrado, minha consagrada? Pode glorificar em pé porque se depender dos astros seu sonho tem boas chances de virar realidade. Vai sextar com belas perspectivas para você encontrar uma boa vaga ou então embolsar um dinheiro que nem estava esperando. Vai à luta, aposta alto em seu estilo dinâmico e mostra do que é capaz, bebê. Hoje a saúde também recebe vibes poderosas e sua energia abundante te ajudará a atingir seus propósitos. Nos assuntos afetivos, nada impede que paquera com colega evolua para algo mais sério. O clima com o mozão estará mais envolvente e a noite promete agradar em cheio.

Sagitário (de 22/11 a 21/12)

Meus queridos sagitarianos e minhas queridas sagitarianas têm motivos de sobra para sorrir de orelha a orelha com as vibes da Lua no paraíso astral e a sexta promete ser perfeita em todos os sentidos. Como se não bastasse a maré de sorte que envolve os assuntos financeiros e profissionais, o dia ainda tem tudo para surpreender nos contatos e nas relações em geral. Com seu carisma e espontaneidade no modo turbo, vai ser fácil começar novas amizades e o que é melhor, atrair paqueras. Se já escolheu seu alvo, aproveite o período da noite para se aproximar do crush, pois você estará com a faca o queijo nas mãos para impressionar quem deseja. Na vida a dois, clima de felicidade plena com o love.

Capricórnio (de 22/12 a 20/1)

Sextou com “s” de sucesso para você que quer acelerar o passo no trabalho e resolver todos os compromissos sem demora. Os astros estão mancomunados e dão apoio para quem precisa agilizar as coisas no serviço e no lar. Boas energias também comandam o lado material: um pagamento que aguarda há tempos pode ser desenrolado e chegar até você. Se algum assunto está pegando, conselhos de pessoas mais velhas e experientes podem te ajudar. Na vida amorosa, Vênus no inferno astral até poderia atrapalhar seu pesqueiro, mas hoje forma aspecto maravilindo no céu e age a seu favor. Não vai faltar estímulo para vencer bagacinha na conquista ou superar diferenças no romance, se você tem um mozão para chamar de seu.

Aquário (de 21/1 a 19/2)

Socializar é com o seu signo e hoje o cenário astral está redondinho para milhões de contatos, bebê! As estrelas elevam o seu poder de comunicação, deixam a sua simpatia tinindo e anunciam uma sexta pra lá de agitada. No trabalho, você terá facilidade para motivar os colegas com o seu jeito criativo e animado. Também pode sobressair com suas ideias e sugestões, ganhar elogios e impressionar a chefia. Dinheiro e saúde também contam com ótimas vibes. Agora, a melhor parte vai rolar na vida social e os momentos com a galera amiga prometem ser especiais. Não por acaso, alguém que conhece e admira pode cair de amores por você. A relação com o xodó vai ficar blindada e transbordar integração.

Peixes (de 20/2 a 20/3)

Com a Lua Crescente toda linda na sua Casa da Fortuna e em paz com os astros, é claro que a sua estrela vai brilhar, peixinha! A sorte sopra em sua direção e o setor mais favorecido é o financeiro, sinal de que você pode se deparar com excelentes oportunidades de ampliar os seus ganhos. Aproveite a cota extra de vitalidade para se mexer, tomar iniciativas e ir atrás do que pode te trazer mais dinheiro para o seu bolso. Os astros também incentivam seu progresso no trabalho e dão carta branca para o romance. Tá a fim de definir o lance com o crush? Então não perca a chance de mostrar mais claramente o que quer. O que é para ser seu está reservado e deve chegar antes da sua sexta terminar.

Confira as previsões anteriores para o seu signo.

Acesse as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.