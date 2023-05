Sala especial da DEPCA é inaugurada e atenderá nos plantões noturnos

Foi inaugurada na manhã desta quarta-feira (3), a Sala Especial da DEPCA (Delegacia Especializada de Proteção à Criança e Adolescente), com o objetivo de atender os plantões noturnos, à partir das 18h, fins de semana, feriados e pontos facultativos. A unidade foi instalada dentro da Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Cepol.

A sala é inaugurada após a morte da menina Sophia, de dois anos, que foi morta pela mãe, Stephanie de Jesus Silva e pelo padrasto Christian Campoçano, que causou repercução nacional devido a violência do crime e que jogou luz a falta de um local especifico além da sede da Depca, para atendimento desses casos.

Até a inauguração da sala, os atendimentos estavam sendo realizados na Deam (Delegacia de Atendimento à Mulher). De acordo com o delegado geral da polícia civil, Roberto Gurgel, em dois meses de atendimento na Deam, foram pelo menos 152 atendimentos relacionados a crimes contra crianças e adolescentes.

“Nesses últimos 45 dias nós organizamos a sala de atendimento específica para crianças e adolescentes, onde será feito todo o depoimento especial das crianças e adolescentes, temos uma sala específica apenas para a confecção dos boletins de ocorrência, somente para os casos de crimes contra crianças e adolescentes.Temos uma sala específica para a oitiva das outras pessoas que eventualmente estiveram envolvidas nesses crimes”, explica o delegado.

Ainda segundo Gurgel, o efetivo terá capacitação especial para atender no novo local. “A partir da semana quie vem, todo o efetivo da Cepol é quem vai atender a criança e adolescente nesse espaço, e irão passar por uma capacitação específica, e nesse periodo de 10 dias, onde vamos fazer essa transição de atendimento, o pessoa da Depca irá vir aqui, vamos ter uma especie de equipe hibrida nesse começo”.

A sede da Depca segeu com os atendimentos nos horários normais; a nova sala será especifica para o plantaõ noturno, feriados, fins de semana e ponto facultativo, ou seja, horários onde a sede não funciona. “Então todo e qual quer tipo de crime envolvendo crianças e adolescednte será atendido nesse espaço, que é isolado dos atendimentos do plantão da Cepol, com entradas e salas diferentes, para garantir o atendimento com privacidade”, destaca o delegado.

O objetivo da sala é dar maior privacidade e conforto para as vítimas de crimes, como enfatiza a delegada titular da Depca, Anna Karine Trevisan. “O plantão daqui será uma continuidade do trabalho realizado na Depca sede. Aqui será realizado depoimento especial, boletim de ocorrência, escutas, oitivas, todos em salas apropriadas. É um ambiente acolhedor para a criança e adolescente, para que ele fique a vontade para narrar o crime”.

Em casos onde será necessário a realização de exames de corpo de delito, um médico do Imol (Instituto de Medicina e Odontologia Legal) irá se deslocar até a sala, como explica o coordenador geral de pericías, José de Anchieta Souza. “A perícia será feita por um médico do IMOL. No momento em que a vítima estiver pronta, um médico irá se deslocar do Instituto e vir para cá. O efetivo será suficiente, já que lá há mais de um médico legista”.

Com informações do repórter João Gabriel Vilalba.

