Bazar com peças produzidas na África a partir de R$ 3 será realizado no sábado

A Organização humanitária Fraternidade sem Fronteiras (FSF) promove, no próximo sábado (06), a terceira edição do Bazar da Central de Presentes, na sede da FSF em Campo Grande – MS. Serão pelo menos 100 itens entre eles camisetas, bolsas, bonés, artesanato indígena, roupas e artesanatos feitos em Madagascar e Malawi, países africanos onde a FSF atua com projetos de ajuda humanitária.

“É uma ação que causa um impacto positivo na sustentabilidade da sede da Fraternidade sem Fronteiras, além de nos proporcionar momentos alegres de confraternização com nossos apoiadores da região. Além disso, é uma oportunidade para conhecer produtos únicos e diferenciados, que têm a ver com a nossa causa, já que desde o momento da criação o sentimento é de levar a mensagem de fraternidade mais longe”, explica a gerente administrativa-financeira da FSF, Josette Daunis.

Os itens vindos da África são peças confeccionadas por acolhidos e voluntários que participam de oficinas de capacitação profissional, voltados para corte e costura nos Projetos “Ação Madagascar”, em Madagascar e “Nação Ubuntu”, no Malawi, com acolhimento a refugiados e malauianos, ambos em situação de vulnerabilidade social.

Os bazares são realizados desde 2016, em diferentes cidades do Brasil. O Bazar da Central de Presentes da FSF será das 10h às 17h, na Rua Praia de Pituba, 53, Jardim Autonomista, em Campo Grande – MS, com peças no valor inicial de R$3 até ao de R$120.

Sobre a Fraternidade sem Fronteiras

A FSF é uma Organização humanitária e Não-Governamental, com sede em Campo Grande (MS) e atuação brasileira e internacional, com atuação em 8 países, em alguns dos lugares mais pobres do planeta, com esperança e profundo desejo de ajudar, acabar com a fome e construir um mundo de paz. A instituição possui 74 polos de trabalho, mantém centros de acolhimento, oferece alimentação, saúde, formação profissionalizante, educação, cultivo sustentável, construção de casas e ainda, abraça projetos de crianças com microcefalia e doença rara. Todos os trabalhos são mantidos por meio de doações e principalmente pelo apadrinhamento.

Com R$ 50 mensais é possível contribuir com um projeto e fazer a diferença na vida de muitas pessoas. Mais informações podem ser obtidas pelo site http://www.fraternidadesemfronteiras.org.br.

Com informações da Assessoria.

