História em quadrinhos ‘Sonhos Selvagens’ chega a Brasília

Vencedora do 1º Prêmio Ipê de Literatura, realizado pela Sectur (Secretaria Municipal de Cultura e Turismo), a história em quadrinhos “Sonhos Selvagens”, escrita por Dudu Azevedo, chega à feira Motim, em Brasília, nos dias 6 e 7. O livro narra um encontro entre três amigos que se despedem da juventude, o quati Simão, o lobo-guará Tobias e a pomba-asa-branca Joana. Ambientada em Campo Grande, inicialmente, a HQ de 120 páginas coloridas, tem um desenho de um outdoor com a frase “Campo Grande, a cidade do tamanho de seus sonhos”, que é uma provocação que conduz a conversa dos amigos e que, até o final da noite, pode salvar as suas almas. A expectativa do autor para a venda do livro na feira é que seu trabalho seja divulgado, além de fazer novos amigos quadrinistas por lá.

“A história é uma ficção. O que eu trouxe de autobiográfico é esse drama do artista campo-grandense, como o desejo do artista produzir, expor suas obras, mas não ter espaço e incentivo. A premiação, por exemplo, é algo raro, que não acontece todo dia, foi o 1º Prêmio Ipê de Literatura”, ressalta Dudu. O autor ainda explica sobre o cenário, do encontro do trio de amigos. “Embora os personagens estejam física e temporalmente confinados ao prédio, na avenida Afonso Pena, a história nos leva também pelos caminhos da imaginação e das memórias deles, criando uma diversidade de cenários e composições visuais que dão ritmo ao diálogo”.

“Sonhos Selvagens” foi escrita e desenhada em 2021 e narra uma noite em que o quati Simão, o lobo-guará Tobias e a pomba-asa-branca Joana decidem se encontrar em um prédio residencial antigo, na avenida Afonso Pena, depois de Joana passar um ano fora da cidade. Em uma conversa longa, que só uma amizade verdadeira consegue proporcionar, eles compartilham experiências de vida de quem está passando pela fase dos trinta e poucos anos e precisa lidar com as demandas da vida adulta, o mal-estar do fim da juventude, a repressão que o mercado de trabalho traz e com o abandono de sonhos, sobretudo para quem sempre planejou trabalhar com arte, como eles.

No tempo em que se passa a história, todos têm empregos formais, mas Simão sonhava em ser desenhista, Tobias é um músico frustrado e Joana é uma pintora que teve que deixar as telas de lado, para trabalhar em uma agência de publicidade. A HQ começa com o desenho de um outdoor que estampa a seguinte frase: “Campo Grande, a cidade do tamanho de seus sonhos”, uma provocação que conduz a conversa dos amigos e que, até o final da noite, pode salvar as suas almas.

Dudu Azevedo irá vender pela primeira vez o livro na feira Motim, em Brasília, nos dias 6 e 7. A feira colaborativa de arte impressa é um dos mais importantes do mercado dedicado a publicações independentes e reúne, desde 2014, grandes produtores de quadrinhos, livros, revistas, zines e afins. A expectativa do autor para o evento é a divulgação de seu trabalho.

“Espero que a galera compre meu quadrinho novo, principalmente, mas estou levando outras ilustrações minhas, trabalhos antigos. Então, a expectativa é vender bastante e fazer novos amigos quadrinistas, conhecer novas possibilidades e referências, além de comprar, também, o trabalho dos artistas.”

Premiação

“Sonhos Selvagens” foi enviada para o edital do 1º Prêmio Ipê de Literatura, no final de 2021, e em julho de 2022 foi premiado, em 1º lugar, com 98 pontos. O prêmio Ipê de Literatura, realizado pela Sectur (Secretaria Municipal de Cultura e Turismo) contempla cinco obras literárias com até R$ 31 mil, que sejam publicações inéditas em formato de livro físico, produzidas por autores que residem em Campo Grande há, no mínimo, dois anos. Após retirar o valor do prêmio em dezembro do ano passado, o autor iniciou o projeto gráfico do livro e o concluiu recentemente, com a assinatura da artista campo-grandense Lívia Tinoco na capa, que produziu uma releitura do trio de amigos.

Para o autor, ilustrador, designer e pesquisador da imagem pelo Programa de Pós-Graduação em Comunicação da UFMG (Universidade Federal de Minas Gerais), a conquista foi mais importante para a história em quadrinhos do que para ele mesmo. “Quando mandei meu trabalho, eu sabia que ele tinha potencial, é uma obra que tem regionalismo, pois é ambientada aqui, em Campo Grande, e isso era muito importante, no edital. Só que eu não esperava ganhar em 1º lugar, então foi uma enorme conquista para as histórias em quadrinhos, pois ela é uma categoria nova que vem crescendo, cada vez mais.”

Dudu, 26, desenha desde sempre e publica quadrinhos há seis anos. Já foi premiado no Leia MS e participou do Festival de Inverno de Bonito, Festival Campão Cultural, Feiras ZineDie, CCXP e Miolo(s). Suas principais produções, até o momento, são a HQ “Biografia Não Autorizada de Minha Avó (Que Viveu em Marte)” (2020), o curta animado “Interiores” (2021), disponível no Itaú Cultural Play, e a novela gráfica “Sonhos Selvagens” (2023). A obra leva o prefácio de Fabiana Gibim, da editora Sob Influência, de São Paulo, e um posfácio escrito pelo autor e compositor João Benitez, parceiro de produção artística de Dudu. No final do livro, há uma galeria de fanarts dos personagens principais, criadas por artistas de Mato Grosso do Sul, como Fabio Quill, Eliane Fraulob, Gabriel Quartin, Fernando Freitas e Lívia Tinoco.

O grande parceiro de Dudu, João Benitez, contribuiu com algumas ideias para tornar a história de “Sonhos Selvagens” ainda melhor e escreveu o posfácio.

“De imediato, eu reconheci o potencial dele e disse que poderia se tornar uma grande história. Fiz a revisão ortográfica e conceitual. A construção do posfácio foi uma oportunidade de levar uma leitura mais aprofundada, tanto do subtexto do livro quanto da sua estrutura. Eu quis acrescentar uma nova perspectiva na leitura do texto.”

Ele espera que o artista seja conhecido em todo o Brasil. “Espero que essa obra lance no cenário nacional um quadrinista de grande talento e ainda desconhecido pela sua obra mais bem trabalhada, pois Dudu é muito conhecido pelos seus desenhos, tirinhas curtas e essa é a primeira vez que está vindo a público uma obra dele mais extensa. Espero que um grande público preste mais atenção neste artista em ascensão e no que ele tem a oferecer para o mundo dos quadrinhos e da literatura, em geral.”

SERVIÇO

Para adquirir a história em quadrinhos “Sonhos Selvagens”, fale com o autor, pelo Instagram: @azevedudu.

Pré-venda

O autor Dudu Azevedo estará na feira Motim, em Brasília, dias 6 e 7

Por Livia Bezerra – Jornal O Estado de Mato Grosso do Sul

