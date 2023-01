Horóscopo do dia: Previsão de hoje para o seu signo

Signos

Áries (de 21/3 a 20/4)

Você pode ter alguma preocupação com alguém que mora longe, mas o céu indica que será algo passageiro e que não deve passar de um susto. No trabalho, siga o exemplo de pessoas bem-sucedidas e aprenda com a experiência dos outros. Boa parceria com alguém de outra cidade ou país. Bom momento para planejar uma viagem ou para trabalhar com turismo e produtos importados. Na paquera, vai querer curtir sua liberdade, a menos que conheça gente nova e se encante muito por alguém. Romance com alguém da turma também pode empolgar. A dois, fase de boa sintonia, só contorne algumas divergências à noite.

Touro (de 21/4 a 20/5)

A Lua anuncia mudanças positivas para a sua carreira. Você terá a oportunidade de conquistar a confiança dos chefes e mais estabilidade no emprego. Também há chance de assumir novas responsabilidades e talvez até uma promoção. Pode se aborrecer com algum amigo(a) no início do dia – não leve tudo para o lado pessoal. À tarde, a Lua vai abrir a sua mente e você terá muita facilidade para aprender: aproveite! Se depender de sensualidade, você vai arrasar corações na paquera. Também saberá direitinho como seduzir e apimentar as coisas no romance. Tensões podem surgir à noite: mantenha a serenidade.

Gêmeos (de 21/5 a 20/6)

A Lua na Casa das Alianças estimula você a se unir aos colegas. Juntos, vocês poderão trocar conhecimentos, dividir as tarefas e chegarão mais rápido aos objetivos em comum. Claro que precisará fazer alguns acordos e nem sempre suas ideias serão aceitas – não leve para o pessoal: parcerias são assim. O período da tarde pode trazer algumas mudanças. Encare os desafios como oportunidades e mostre o seu potencial. Boas energias rondam sua vida afetiva e você pode ter a chance de iniciar um romance ou fortalecer a relação com quem ama. Forte atração por amigo(a). À noite, use e abuse da sedução.

Câncer (de 22/6 a 22/7)

A Lua na Casa 6 ajudará você a organizar melhor as tarefas e a encarar seus compromissos com muita disciplina. Vênus e Saturno indicam que seu empenho será recompensado e você vai se sentir bem mais segura no emprego. Boa fase para promover algumas mudanças. À tarde, pode se surpreender com uma nova parceria ou sociedade. A união faz a força e isso ficará bem evidente. O amor receberá novos estímulos a partir desta tarde. Cheia de sensualidade, vai ser fácil atrair quem deseja. Se você já tem seu par, terá que contornar alguns atritos à noite. Priorize o amor e invista na sedução para mudar o clima.

Leão (de 22/7 a 22/8)

Ainda que você tenha alguns imprevistos ou gastos inesperados de manhã, seu dia deve corre bem e você poderá contar com a sorte para vencer qualquer obstáculo. Aposte na simpatia para se entender com os colegas e trabalhem em conjunto. Isso vai deixar o ambiente mais gostoso e vai agilizar as tarefas para todos. Terá muita criatividade e disciplina. Seu charme continua em alta e você vai atrair paqueras até sem querer. Um lance iniciado há pouco tempo pode evoluir rápido e virar compromisso. A noite pode trazer imprevistos, mas a união segue firme a forte, com as bênçãos de Saturno e Vênus.

Virgem (de 23/8 a 22/9)

Cuidado para não se desentender com a família por bobagem no início do dia. Tirando isso, você pode contar com os parentes para o que precisar. Terá que trabalhar duro, mas tudo deve fluir bem. Confie na sua experiência e priorize o que você sabe fazer melhor. À tarde, a Lua traz doses extras de sorte e criatividade e você deve encerrar o expediente com a sensação de dever cumprido. Seu charme vai ganhar um reforço a partir desta tarde e as paqueras devem ficar mais animadas. Mas você pode atrair alguns enroscos também: avalie. A dois, que tal se divertirem um pouco nesta noite? Invista na sedução.

Libra (de 23/9 a 22/10)

Explore a sua boa lábia para se entrosar bem com todo mundo e garantir mais fluidez no trabalho. Se surgir algum mal-entendido, busque diálogo e resolva logo as coisas, sem sofrer. Se você procura emprego, distribua currículo, peça indicações a amigos e conhecidos, e participe de entrevistas. À tarde, você pode ter a chance de apresentar um antigo projeto aos chefes. A Lua também deve fortalecer sua relação com a família. Papos descontraídos ao longo do dia podem favorecer uma paquera e conquista. Explore seu charme. Júpiter abençoa a união, só não aceite interferências de parentes.

Escorpião (de 23/10 a 21/11)

O céu continua favorável para as finanças. A sua experiência será um importante diferencial no trabalho nesta quinta-feira. Você pode usar algo que sabe fazer bem para ganhar dinheiro e dar um fôlego extra para o bolso. Quem trabalha em família ou em casa também terá um dia bem lucrativo. Mas é importante cortar gastos supérfluos, senão o dinheiro vai sair com a mesma rapidez com que vai chegar. À tarde, você terá uma habilidade maior para dialogar e negociar. Explore seu carisma e boa lábia nas paqueras, mas não se deixe iludir com falsas promessas. Na união, resolve tudo com diálogo, sem brigar.

Sagitário (de 22/11 a 21/12)

A Lua destaca seus pontos fortes e você deve explorar mais os seus talentos nesta quinta-feira. Também vai contar com boa habilidade para dialogar, negociar e convencer as pessoas. Você terá muita credibilidade em suas palavras, então, use isso a seu favor, mas sem impor as suas ideias. Contorne os atritos em casa. À tarde, a Lua enviará boas energias para o seu bolso e você pode faturar uma graninha. Só não vale torrar tudo com supérfluos. Seu entusiasmo e alto-astral estão acentuados e vão facilitar as paqueras. Bom momento para declarar o seu amor. Controle o ciúme e capriche na sedução.

Capricórnio (de 22/12 a 20/1)

Você pode iniciar o dia meio desanimada ou preocupada com as finanças. Tire um tempo de manhã para avaliar seus gastos e pensar em formas de ganhar dinheiro e quitar suas dívidas. Vênus e Saturno na Casa 2 podem ajudá-la a encontrar novas formas de faturar ou economizar. Seu astral deve melhorar à tarde e a Lua promete renovar sua confiança. Contorne alguns atritos em família à noite. Mostre seus encantos na paquera e deixe claro que quer segurança. No romance, melhore o diálogo e esclareça dúvidas para que a insegurança não desperte seu ciúme. Reforce a cumplicidade entre o casal.

Aquário (de 21/1 a 19/2)

Trabalhar em equipe será uma boa opção de manhã. Você saberá ganhar a confiança e a simpatia dos colegas e pode conseguir bons aliados para buscar seus objetivos. Só não convém misturar amizade com dinheiro, porque nisso você pode se decepcionar. No meio da tarde, a Lua chega na Casa 12 e inferniza o seu astral. Você poderá se sentir mais cansada e desanimada. Procure se afastar um pouco de agitos e escolha um cantinho tranquilo para terminar suas tarefas com menos estresse. Cuidado com fofocas, mentiras e intrigas à noite. Melhore o diálogo com seu amor para esclarecer bem as coisas.

Peixes (de 20/2 a 20/3)

A Lua na Casa 10 ajuda você a vencer a timidez e a investir mais em seus objetivos. No trabalho, fique atenta às oportunidades e mostre que está pronta para assumir novos desafios. Confie na sua intuição e no seu potencial. À tarde, a Lua se muda para a Casa 11 e estimula as parcerias. Busque o apoio dos colegas e amigos para atingir suas metas. No amor, você deve buscar alguém que dê segurança ao seu coração. Ciúme de amigo(a) pode indicar paixão. Você também pode se envolver com alguém influente e preferir manter o romance em segredo. Na vida a dois, quanto mais cumplicidade, melhor.

Confira as previsões anteriores para o seu signo.

Acesse as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.