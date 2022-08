Horóscopo do dia: Previsão de hoje para o seu signo

Áries (de 21/3 a 20/4)

O final de semana começa agitado e o desejo de fazer algumas mudanças continua em alta. Se tiver que trabalhar, pode ser um bom momento para impressionar a chefia ou até para procurar um novo emprego. Sua intuição também segue afiada e você pode fazer algumas descobertas interessantes, inclusive na vida pessoal. À tarde, a Lua se muda para Sagitário e promete novidades interessantes – prepare o coração para viver um romance pra lá de animado, mesmo que seja à distância! Com o mozão, a vontade de espantar a rotina traz vida nova ao romance. Mas é melhor não exagerar na diversão e cuidar um pouco mais da saúde, senão pode dar ruim, bebê.

Touro (de 21/4 a 20/5)

Você e o mozão podem curtir momentos de puro chamego logo cedo, mas os astros prometem animar as coisas no romance ao longo do dia. Agora, se anda sonhando com um amor novinho em folha, o universo pode trazer uma boa surpresa pela manhã, especialmente em uma viagem ou em contato com pessoas de fora. Se precisa trabalhar hoje, a dica é agir em equipe para identificar e aproveitar melhor as novas oportunidades que surgirem. Mas como nem tudo é perfeito, há risco de desentendimento no romance à noite. Faça sua parte para evitar as brigas e manter a paz. Na paquera, explore sua sensualidade e não pressione por um compromisso muito cedo, bebê.

Gêmeos (de 21/5 a 20/6)

Se depender das estrelas, pode cair muito serviço no seu colo logo cedo, Gêmeos! Será mais fácil atingir as metas que precisa alcançar e evitar problemas se focar nos resultados e mostrar que não tem medo de botar as mãos na massa e fazer a sua parte. Se não precisa pegar no batente neste sabadão, aproveite a energia extra para cuidar da saúde, movimentar o corpo, dar uma volta por aí… É hora de rever alguns hábitos também e deixar de lado o que não te faz bem. A Lua está de mudança para Sagitário à tarde e promete destacar seu jeito mais carinhoso e companheiro com o mozão. Só pegue leve no ciúme, tá? Se está só, cuidado para não cair no papo de um ex – o golpe tá aí, bebê!

Câncer (de 21/6 a 21/7)

Você começa o sabadão de bem com a vida, Câncer, e vai sobrar criatividade e boas ideias para se divertir por aí. Também fica mais fácil dar conta de qualquer perrengue no trabalho. Mas, depois do almoço, saiba que foco e dedicação serão o segredo para o sucesso e nem tudo vai cair no seu colo de presente. Está pronta para ser o centro das atenções na paquera, bebê? Então mostre toda a sua simpatia e aproveite para dar um show de carisma logo cedo, garantindo os contatinhos para depois. Mais tarde, a energia muda e há risco até de mal-entendido. Bate na madeira! Já encontrou sua alma gêmea? Capriche nas doses de romantismo e não dê espaço para a rotina à noite.

Leão (de 22/7 a 22/8)

Aproveite a manhã para organizar qualquer pendência em casa, fazer mudanças no seu cantinho ou cuidar de assuntos ligados à família. Tudo o que envolve o seu lar estará em destaque e você pode se surpreender com a sua habilidade para lidar com questões mal resolvidas nessa área. Mas é à tarde que a sua estrela vai brilhar, bebê! A Lua entra em seu paraíso astral e avisa que tudo deve correr às mil maravilhas na vida amorosa. Há risco de surgir uma briga por causa de ciúme ou de grana, mas dá pra fazer as pazes se organizar tudo direitinho. Se tá na pista, pode comemorar porque seu carisma está no auge e você tem tudo para arrasar! Só não vale pressionar demais, tá?

Virgem (de 23/8 a 22/9)

Você vai dar um show de comunicação logo cedo e pode agilizar vários contatinhos, Virgem. Passeio ou viagem rápida também está protegido. Mas se precisa trabalhar, a dica é aproveitar essas vibes maravigolds pra fazer contatos profissionais ou até dar uma sondada por aí atrás de um novo emprego. Depois, com a Lua de mudança para Sagitário, o seu foco deve se voltar para a família, que pode exigir um pouco mais de atenção da sua parte. Pegue leve nas exigências e mostre jogo de cintura para manter a paz em casa. Quer viver momentos perfeitos sem defeitos com o mozão? Passeio romântico ou declaração de amor pode fazer o truque. Só tenha cuidado com o ciúme, valeu?

Libra (de 23/9 a 22/10)

Pode comemorar: as estrelas avisam que há ótimas chances de ganhar dinheiro hoje, Libra! Logo cedo, bote as mãos na massa e aposte no trio fé, foco e café para deixar tudo em dia. E como o dinheiro não cai do céu e vai depender do seu esforço, bora lá fazer a sua parte e garantir o bolso cheio. À tarde, com a Lua entrando em Sagitário, o desejo de circular por aí deve crescer e você tem tudo para se divertir no final de semana! Esse astral divertido e agitado também anima a paquera – olhe ao redor e abuse do seu charme, bebê! Só tenha cuidado com mal-entendidos à noite, tá? Os momentos a dois também ficam mais descontraídos, desde que evitem assuntos polêmicos.

Escorpião (de 23/10 a 21/11)

Você vai contar com boas energias para cuidar de projetos pessoais neste sabadão, meu cristalzinho. Se está de folga, pode ser divertido passar mais tempo botando o papo em dia com os amigos, inclusive nas redes sociais! Mas se precisa botar as mãos na massa, explore sua habilidade para se comunicar de maneira mais eficiente – descubra como tirar o melhor proveito disso e faça contatos interessantes para a vida profissional. As finanças contam com boas energias à tarde e ainda dá tempo de ganhar uma grana extra. A paquera tem mais chance de decolar pela manhã: invista no crush sem medo! A dois, melhor pegar leve no ciúme no final do dia, tá?

Sagitário (de 22/11 a 21/12)

Você começa o final de semana mais desconfiado e querendo ficar na sua, meu cristalzinho. Isso nem sempre é algo ruim e, se seguir seus instintos, pode se surpreender com o que vai descobrir. Depois do almoço, a Lua entra em seu signo e destaca seu lado confiante e atrevido. Aproveite para se divertir, fazer o que mais gosta e deixar o estresse da semana bem longe! Só não fique arrumando encrenca com gente mais velha ou conservadora no final da noite se quiser fechar o sabadão de boa. A paquera fica movimentada hoje e você pode explorar seu charme e entusiasmo para ganhar novos admiradores. A dois, deixe seu bom humor falar mais alto e invista na sinceridade.

Capricórnio (de 22/12 a 20/1)

O final de semana começa animado e as coisas devem correr com mais facilidade pela manhã. As amizades estarão protegidas e você pode contar com o pessoal para se divertir, passear ou mesmo colocar o papo em dia. Se precisa encarar o serviço hoje, vai ser mais fácil unir esforços e melhorar a produtividade, sem cobranças e brigas, no melhor estilo paz e amor. Mas a entrada da Lua em seu inferno astral, à tarde, pode diminuir seu pique. O desejo de ficar no seu canto e descansar tem tudo para crescer. Tudo corre bem com o mozão hoje, mas talvez pinte um desentendimento no final da noite. Se está de olho em alguém, não enrole muito para se aproximar e mostrar seu interesse

Aquário (de 21/1 a 19/2)

Logo cedo, sua ambição estará em destaque e não vai poupar esforços para atingir metas mais altas, impressionar clientes, colegas e até a chefia. Concentração e esforço serão a chave para o sucesso! Depois do almoço, a Lua se muda para Sagitário e será a vez das amizades ocuparem a sua atenção, meu bem. Reserve tempo para se divertir com a turma e retome contato com quem andava distante. À noite, porém, uma discussão ou desentendimento pode ficar mais sério e virar briga. Não entre nessa! O romance ganha um sopro de ar fresco hoje e fica mais descontraído. A paquera também sai ganhando e pode ter uma surpresa interessante nesse sabadão.

Peixes (de 20/2 a 20/3)

Sabadou com força, meu cristalzinho, e você vai alimentar grandes sonhos hoje. Se precisa pegar no batente, aposte em tarefas que podem ser feitas em equipe. À tarde, a Lua entra em Sagitário, o que traz à tona seu lado mais ambicioso. Você também vai dar mais atenção à sua imagem e pode causar boa impressão se prestar atenção aos detalhes. Planos para uma viagem recebem as melhores energias logo cedo – se tiver a chance, coloque os pés na estrada! Sua popularidade deve crescer e você pode se surpreender com os pedidos de amizade, o que também anima a conquista. Mas não pressione demais à noite – e isso também vale para quem já tem compromisso, tá?

Acesse também as redes sociais do Estado Online no Facebook e Instagram.