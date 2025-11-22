Homem é ferido com golpes de faca durante desentendimento no Parque do Lageado

Vítima sofreu cortes superficiais e recusou atendimento médico; suspeita não foi encontrada pela polícia

Um homem sofreu ferimentos leves após ser atingido por golpes de faca durante um desentendimento na madrugada desta sexta-feira (21), no Parque do Lageado, em Campo Grande. A Polícia Militar registrou o caso como lesão corporal dolosa.

Segundo o boletim de ocorrência, a equipe foi acionada por volta das 5h para atender a denúncia de agressão com arma branca. No local, os policiais encontraram a vítima com cortes superficiais e ouviram que os ferimentos teriam sido provocados pela companheira, que não estava mais na residência quando a viatura chegou.

Conforme o relato, o casal havia discutido após um episódio de tensão ocorrido no dia anterior. Durante o conflito, a suspeita teria quebrado o para-brisa do veículo do homem e, em seguida, o golpeado com uma faca. Depois da agressão, ela saiu do local e teria seguido para uma região próxima conhecida como ponto de venda de drogas. A equipe fez buscas, mas não conseguiu localizá-la.

O homem afirmou aos policiais que não pretendia registrar queixa ou representar contra a autora. Ele também recusou atendimento médico e disse apenas querer voltar para casa com os filhos pequenos. A testemunha citada no registro também não estava no endereço no momento da chegada da polícia.

Como nenhuma das partes foi apresentada à delegacia, a autoridade plantonista determinou apenas o registro formal da ocorrência. O caso será investigado.

