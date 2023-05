PL de MS quer lançar nomes ligados ao bolsonarismo, em 2024

Deputado Marcos Pollon busca nomes fortes da direita para ingressar no PL, para eleição municipal

Com o caminho livre no PLMS, o deputado federal Marcos Pollon vem construindo base para disputar a Prefeitura de Campo Grande. Articulando com muito cuidado, o parlamentar, que foi o mais votado na eleição de 2022, tem procurado não se precipitar nas declarações, quando indagado sobre uma possível candidatura. “O cenário ainda é muito indefinido, em relação à disputa eleitoral, na Capital e fica muito difícil assumir uma candidatura. Temos que avançar com cautela”, afirmou Marcos Pollon, em visita ao jornal O Estado.

O deputado federal disse que a direção nacional do PL tem uma resolução no sentido de que o partido tenha candidaturas próprias em todas as capitais e municípios importantes, eleitoralmente. “Estamos trabalhando neste sentido, não só com o meu nome, mas também atraindo lideranças que devem somar aos que aqui estão, como os casos do deputado João Henrique Catan, que já concorreu à Prefeitura da Capital”, informou. Marcos Pollon afirmou que hoje “a bola está com a prefeita Adriane Lopes”, que ainda não se decidiu se tentará a reeleição, ela é um dos políticos de peso que estariam sendo atraídos para o PL. Ela, inclusive, recebeu o convite do ex-presidente Jair Bolsonaro, para assinar ficha no partido. “Além da prefeita de CampoGrande, eu já conversei com o ex-deputado estadual e ex-candidato a governador, Capitão Contar e formalizei um convite para ele vir para o PL”, afirmou Pollon.

Já o deputado estadual João Henrique Catan afirmou que o jogo contrário à direita será promovido pelo PSDB. “O governo está atuando para dividir e criar o maior número de candidatos concorrendo entre si. Nós trabalharemos todos os nomes de lideranças de direita para, ao final, em cada município e região, escolhermos o projeto mais fortalecido e viável. A direita não fez representantes na Câmara porque não lançamos candidatos a vereador na Capital, na última eleição”, afirmou o parlamentar que, no entanto, admite que “hoje o cenário está diferente, o formato da eleição mudou bastante nos últimos anos e estamos trabalhando para fortalecer e fazer a maior bancada”. Ele acredita que o partido terá candidato a prefeito.

Na proporcional

Além de preparar nomes para a disputa majoritária, Pollon tem participado de reuniões, visitando bairros e traçando alianças. Com ele, nomes estão sendo trabalhados para a Câmara dos Vereadores, entre eles, o fisioterapeuta Denis Pereira, uma liderança da região do Maria Aparecida Pedrossian.

Apesar de ter concorrido à eleição pelo Solidariedade, Denis admite que tem maiores afinidades com a ideologia de direita.

“Eu, no momento, estou sem partido, mas tenho conversado com o deputado federal Marcos Pollon, com quem tenho muitas afinidades políticas e ele me convidou a entrar no PL e considero uma possibilidade muito forte”, disse.

Na eleição de 2020, em que disputou para vereador, Denis

conquistou 1.622 votos, ficando na suplência. Nesta eleição, o então presidente Jair Bolsonaro era filiado ao PSL. Pelo partido do presidente, apenas um vereador foi eleito: Coronel Vilasanti, com 1.954 votos. No campo conservador e que são considerados bolsonaristas, foram eleitos Tiago Vargas (PSD) e Dr. Benites (Patriota), atualmente secretário municipal de Saúde.

