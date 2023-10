Sábado amanhece gelado, mas temperaturas devem subir a tarde

Sábado (15) amanheceu gelado em Mato Grosso do Sul. Segundo informações meteorológicas do Climatempo, o dia promete ser frio pela manhã, mas a tarde as temperaturas devem subir no Estado.

Em Campo Grande amanheceu neste sábado com mínima de 8ºC, mas a máxima não deve avançar dos 24ºC. Já em Três Lagoas, os termômetros devem oscilar entre 10°C e 29°C. Não tem possibilidade de chuva no Estado para hoje.

Na região sul do Estado, em Ponta Porã, os termômetros marcam neste exato momento, 6ºC. A máxima na cidade de fronteira com Paraguai hoje não passa dos e 21ºC .

