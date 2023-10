Barbosinha executa diversas ações em semana no comando

Ele recebeu diretores do Detran de SP e PR para troca de experiências

Durante a semana em que esteve no comando do Estado, o governador em exercício, José Carlos Barbosa (PP), conhecido como Barbosinha, realizou uma série de ações governamentais e cumpriu expediente no gabinete. Barbosinha assumiu a governadoria por sete dias, período em que o governador Eduardo Riedel esteve participando de um estudo nos Estados Unidos. O governador em exercício ressaltou a importância da experiência, competência e trabalho em sintonia com Riedel, para o cumprimento efetivo das demandas. “Nesses dias, como governador em exercício, demos continuidade ao trabalho do governador Eduardo Riedel, mantendo Mato Grosso do Sul no rumo do desenvolvimento. Cada pasta sabe o que precisa ser feito para continuar cumprindo as metas e diretrizes estabelecidas nos contratos de gestão, com as ações de cada uma delas”, disse Barbosinha, ao jornal O Estado.

No primeiro dia de sua gestão, na segunda-feira (10), o governador em exercício recebeu secretários de Estado, incluindo Pedro Caravina (Segov), Eduardo Rocha (Casa Civil) e Hélio Peluffo (Seilog), além de secretários-adjuntos, vereadores e demais servidores. Durante as reuniões, foram discutidas as ações de governo e também foram realizados despachos de rotina. Barbosinha enfatizou que esteve sempre em contato com o governador Eduardo Riedel,pronto para receber orientações e esclarecer dúvidas. Essa sintonia é fundamental para garantir que o governador tenha um vice absolutamente leal, sintonizado com o trabalho de governo, a rotina e as pautas do plano de governo.

Na quinta-feira (13), o governador em exercício participou de uma reunião com os diretores dos departamentos estaduais de trânsito de São Paulo e do Paraná, juntamente com o diretor-presidente do Detran de Mato Grosso do Sul, Rudel Trindade.

Durante o encontro, Barbosinha ressaltou a importância do trabalho integrado e da troca de informações entre os três Estados vizinhos. Ele apresentou aos dirigentes os avanços rodoviários no Mato Grosso do Sul com a implantação do sistema free flow (“fluxo livre”), que consiste na desobstrução dos postos fiscais. Essa tecnologia permite a redução de filas nas rodovias, menor tempo de permanência de caminhões, aumento da competitividade do modal rodoviário e melhores condições de trafegabilidade nas estradas.

Ao explicar o sistema para os diretores visitantes, o governador disse que a ferramenta também pode contribuir com a segurança pública. “A transversalidade tem que estar presente, como observa o governador Riedel. É importante ressaltar os avanços que conseguimos no Estado, a troca de experiências, a dinâmica do nosso departamento de trânsito e a possibilidade de se conectar com outros temas como, por exemplo, com a segurança pública”, afirmou.

Ao avaliar sua semana à frente do governo, Barbosinha destacou que tudo transcorreu conforme o planejado. Tanto a rotina administrativa quanto a rotina política foram realizadas de forma tranquila, pois toda a equipe já conhece o funcionamento do governo. Barbosinha reiterou seu compromisso com o trabalho de governo e ressaltou sua lealdade ao governador Eduardo Riedel. Sua experiência e competência foram fundamentais para o cumprimento efetivo das demandas durante sua gestão temporária.“O governador e eu temos um trabalho em parceria, realizado com muita sintonia e mesmo nesse período dele nos Estados Unidos, se aprimorando e aprendendo mais sobre um tema extremamente relevante para a sociedade, eu pude comandar o Estado com o mesmo compromisso de trabalho, por um Mato Grosso do Sul mais próspero, verde, digital e inclusivo”, finalizou Barbosinha. O governador Eduardo Riedel retornará ao cargo após a conclusão da agenda nos Estados Unidos.

