Roubo gera prejuízo de R$ 100 mil para dono de loja de roupas na Vila Bandeirante

Imagens de uma câmera de segurança flagraram, na madrugada de segunda-feira (25), indícios do roubo avaliado em R$ 100 mil, contra Bessa Store, uma loja de roupas casuais localizada na Rua Brilhante, região do bairro Vila Bandeirante, em Campo Grande.

Vídeos mostram um suspeito carregando os produtos do local dentro de sacos de lixo. Segundo o proprietário do comércio inaugurado por ele há 3 meses atrás, os criminosos levaram camisetas, calças de tudo qualquer tipo, bermuda jeans, carteiras, cuecas, óculos, bonés e tênis.

Além disso, as câmeras registraram um Fiat Uno que estava circulando de maneira suspeita e acompanhando o criminoso com os produtos roubados. O caso está sendo investigado pela DERF (Delegacia Especializada em Roubos e Furtos), da Polícia Civil.

Na noite desta segunda a equipe de perícia criminal esteve no local e recolheu várias digitais e sangue dos bandidos, que se machucaram na hora de quebrar a porta de vidro.

Com medo de roubarem o pouco que sobrou da loja, como alguns araras e estantes, o dono resolveu dormir no local na madrugada desta terça-feira (25). Na avaliação dele, o O bairro até que é tranquilo, a maioria dos problemas são causados por roubo e usuários de drogas. “Sempre vejo policiais da Guarda Municipal em patrulhamento. ”

A Bessa Store faz parte de uma galeria com outros três comércios, depois do furto os empresários se juntaram para contratar um segurança que fique na frente do local durante a madrugada.

Com informações do repórter Marcos Maluf