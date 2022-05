Botafogo vence, sobe na tabela e deixa clima no Flamengo ainda mais tenso

No duelo com toque de Portugal, melhor para Luís Castro sobre Paulo Sousa. Na manhã deste domingo (8), o Botafogo venceu o Flamengo no Mané Garrincha, pelo Campeonato Brasileiro, por 1 a 0. O placar foi construído com gol de Erison, no começo do segundo tempo.

A derrota acontece em meio a um momento conturbado na Gávea, após as declarações do ex-técnico Jorge Jesus publicadas pelo colunista do UOL, Renato Maurício Prado, na quinta-feira.

Com o resultado, o Alvinegro foi a oito pontos e encostou no primeiro pelotão da competição. O Rubro-Negro, por outro lado, permanece com cinco e vê a zona de rebaixamento se aproximar no retrovisor. Na próxima rodada, o time da Gávea encara o Ceará, no Castelão, enquanto o Glorioso recebe o Fortaleza no Nilton Santos.

O Flamengo volta a campo na quarta-feira, contra o Altos, em Volta Redonda, pela Copa do Brasil. O Botafogo, na quinta-feira, encara o Ceilândia, no Nilton Santos, pela mesma competição.

Brasília

O jogo aconteceu no Mané Garrincha porque o Maracanã ficará fechado por um período de 11 dias. Na última quinta-feira, foi iniciado o plantio de sementes de grama de inverno, o que impossibilita a utilização do estádio, atualmente administrado por Flamengo e Fluminense. Uma troca no mando de campo chegou a ser conversada, mas o Botafogo não topou, e o duelo foi para Brasília.

Com informações da Folhapress