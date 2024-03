Restauração da estátua do poeta Manoel de Barros começa hoje

A famosa estátua de Manoel de Barros, localizada no cruzamento da Avenida Afonso Pena com a Rui Barbosa, em Campo Grande, começará receber obras de revitalização nesta terça-feira (12) pelo artista visual Ique Woitschach. Concebida em bronze, a estátua foi desenvolvida em comemoração ao centenário do poeta, em 2016 e surge como símbolo da literatura, e preservação do grande legado do escritor, símbolo de Mato Grosso do Sul. Com 1,38 metros de altura e pesando 400 kg, a estrutura representa o poeta no sofá de casa, seu local favorito.

Além disso, sua inauguração, em 19 de dezembro de 2017, também celebrou os 40 anos do Estado. Conforme informações da FCMS (Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul), o investimento será de R$ 75,6 mil. Entretanto, quatro anos após a inauguração, a estátua foi alvo de vandalismo, que em vistoria técnica constatou danos na face, óculos, no pássaro que está ao lado de Manoel de Barros e o mais absurdo: o roubo do pé esquerdo da obra.

No local, já está montado tendas para a realização da restauração. Segundo o artista responsável, será feito reparos de acabamento ao material que sofreu oxidação e a restauração de partes quebradas. Ele chegou a Capital no último domingo (10), vindo do Rio de Janeiro, já com os moldes para o concerto do pé esquerdo e dos óculos.

Além da revitalização, vai ser feito também um trabalho de iluminação em toda a estátua, que deve durar ao menos seis meses. A escultura em tamanho real apresenta algumas características marcantes, rica em detalhes, desde o sorriso cativante do poeta aos seus trajes simples, as pernas cruzadas, o tênis surrado, ao lado de caramujos e do ninho de pomba, com os quais dialogava e se inspirava entre imagens, lembranças e metáforas.

Para o diretor-presidente da FCMS, Eduardo Mendes, “é uma das ações mais importantes do ano. Devolver o pé ao monumento do Manoel é devolver a MS um dos seus símbolos mais marcantes. O poeta vive no imaginário da nossa sociedade e sua estátua, além de ser um ponto turístico, é uma lembrança da poesia e da vida deste grande artista”. (Com informações da FCMS)

Por Carolina Rampi

