Ainda sem Cristiano Ronaldo, Portugal bate Finlândia em jogo com golaços

A seleção de Portugal venceu a Finlândia por 4 a 2 nesta terça-feira (4), no estádio José Alvalade, em Lisboa, em amistoso internacional. Rúben Dias, Diogo Jota e Bruno Fernandes (duas vezes) fizeram os gols de Portugal.

O zagueiro do Manchester City marcou aos 17 minutos do primeiro tempo, e o atacante do Liverpool fez (de pênalti) aos 49′ da etapa inicial. O meia do United balançou as redes aos 10′ e aos 40′ do segundo tempo.

Teemu Pukki fez os dois gols da Finlândia e deu emoção ao jogo. O atacante saiu do banco no segundo tempo, quando a partida estava 3 a 0, e marcou aos 27′ e aos 32′, ameaçando brevemente a vitória lusitana.

A seleção portuguesa voltará a campo no próximo sábado (8), contra a Croácia. Este será o penúltimo amistoso dos lusitanos antes da estreia na Eurocopa -o último será contra a Irlanda, no dia 11. Já a Finlândia, fora do torneio continental, ainda enfrentará a Escócia nesta data Fifa.

Com informações da Folhapress

