IFMS abre inscrições para 21 cursos gratuitos e distância com certificado

Estão abertas as inscrições para 21 cursos gratuitos e a distância, que poderão ser realizados no segundo semestre de 2022. Todos terão certificado ao final, para aqueles que completarem os estudos e tiverem um bom aproveitamento nos módulos. Os cursos são oferecidos pelo IFMS (Instituto Federal do Mato Grosso do Sul).

O certificado será disponibilizado virtualmente e não terá custos para o estudante. Interessados poderão escolher um ou mais cursos gratuitos a distância. Confira a lista de cursos disponíveis:

Comunicação Eficaz para Vendas – Turma 2022/2

Formação Pedagógica para EaD – Turma 2022/2

Francês Básico – Turma 2022/2

Introdução à Inteligência Artificial – Turma 2022/2

Introdução à Lógica – Turma 2022/2

Moodle Básico para Educadores – Turma 2022/2

Videoaula: da concepção à postagem – Turma 2022/2

Conhecendo o IFMS – Turma 2022/2

Conceitos Básicos de Química – Turma 2022/2

Introdução à Lógica de Programação com Arduino – Turma 2022/2

Lógica de Programação com Arduino: Nível Intermediário – Turma 2022/2

Ética e Integridade na Pesquisa – Turma 2022/2

LET US Play: maximização de atividades na educação física escolar – Turma 2022/2

Matemática: Álgebra Básica – Turma 2022/2

Operação dos Tratores da Linha 5E – Turma 2022/2

Libras Básico – Turma 2022/2

Programação de Robótica Lego EV3: Nível Básico – Turma 2022/2

Desenvolvimento de Jogos 2D com Unity – Turma 2022/2

Desenvolvimento Pessoal e Profissional – Turma 2022/2

Assédio moral e sexual: prevenção e enfrentamento – Turma 2022/2

Diálogos sobre evasão escolar: um problema que persiste – Turma 2022/2

Inscrições

Os interessados em participar dos cursos gratuitos, devem acessar o site https://cursoslivres.ifms.edu.br/login/index.php. Se a pessoa já for cadastrada, basta digitar o login e a senha. Caso ainda não seja, é preciso clicar em “criar uma conta” e preencher o formulário de inscrição. Não há taxa.

Feito isso, basta escolher entre os cursos e confirmar a inscrição no escolhido. O prazo para se inscrever nos cursos gratuitos do IFMS é dia 20 de dezembro. Mais informações podem ser encontradas no site de inscrição.