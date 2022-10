TRE comunica 75 ocorrências com urnas no MS

O segundo turno das eleições no Estado contou com 75 ocorrências registradas nas últimas três horas, sendo elas substituídas, ou que sofreram reparos, segundo boletim do TRE-MS (Tribunal regional eleitoral).

30 Urnas tiveram que ser trocadas e 45 urnas com problemas diversos como reajustes, reinicialização de urnas e troca de bobinas.

Os municípios que registraram ocorrências foram:Aquidauana *

Corumbá *

Ponta Porã *

Mundo Novo *

Bela Vista *

Campo Grande *

Nova Andradina *

Caarapó*

Dourados

Bataguassu

Maracaju

Ladário

Brasilândia

Jaraguari

Bandeirantes

Nioaque

Água Clara

Coxim

Bandeirantes

Miranda

Até o fim da votação haverá novos boletins.

