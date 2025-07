Real Madrid sofre no fim, mas vence Borussia Dortmund em jogo eletrizante e vai à semifinal do Mundial de Clubes

Espanhóis abriram 2 a 0, levaram sustos nos acréscimos e contaram com golaço de Mbappé e milagre de Courtois para garantir vaga contra o PSG

O Real Madrid está classificado para a semifinal do Mundial de Clubes após vencer o Borussia Dortmund por 3 a 2, neste sábado (5), em uma partida com contornos dramáticos no fim. No comando do placar desde o início, a equipe espanhola dominou grande parte do jogo, mas sofreu dois gols nos acréscimos e contou com o talento de Mbappé e a segurança de Courtois para confirmar a vitória.

Aos 9 minutos, Gonzalo García, joia da base e artilheiro da competição, abriu o placar após cruzamento de Arda Güler. Logo depois, aos 19, o lateral Fran García ampliou ao completar assistência rasteira de Alexander-Arnold. O Real seguiu pressionando, com chances de Vinícius Júnior e Bellingham, mas não conseguiu transformar o domínio em mais gols antes do intervalo.

Na volta para o segundo tempo, o Borussia Dortmund tentou reagir com alterações e uma postura mais ofensiva. Chegou a assustar em lances de bola parada e chutes de fora da área, mas esbarrou na falta de pontaria e no travessão, acertado por Tchouameni do lado madrilenho. Com o tempo, o Real Madrid retomou o controle e administrava o resultado até os minutos finais.

Aos 46, Rudiger afastou mal e Beier descontou para os alemães. A resposta do Real veio em grande estilo: Mbappé acertou um lindo voleio após cruzamento de Güler e marcou o terceiro. No entanto, o jogo ainda reservava mais emoção. Aos 50, Guirassy sofreu pênalti e converteu, após falta cometida por Huijsen, que foi expulso. E no último lance, Sabitzer teve a chance do empate, mas parou em uma defesa espetacular de Courtois, que salvou os espanhóis.

Com a vitória, o Real Madrid avança à semifinal e enfrentará o Paris Saint-Germain na próxima quarta-feira (9), às 16h. Já o Borussia Dortmund encerra sua temporada e volta a campo apenas no dia 30, em amistoso contra o Sportfreunde Siegen.

Confira as redes sociais do Estado Online no Facebook e Instagram