Maratona bloqueia ruas da Capital no domingo a partir das 4h

Evento vai fechar parte do centro, Afonso Pena e Parque dos Poderes; trânsito deve ser liberado até 11h

A manhã de domingo (6) terá o trânsito alterado em várias regiões da Capital por causa da quarta edição da Maratona de Campo Grande. A largada da prova será nas primeiras horas do dia e, com isso, as interdições começam às 4h. A liberação total das vias deve ocorrer até as 11h, mas alguns trechos podem ser reabertos antes, conforme o avanço dos corredores.

Mais de 4.500 pessoas estão inscritas para correr os percursos de 5, 10, 21 e 42 km. A corrida passa por vias importantes da cidade, como Afonso Pena, Ernesto Geisel, Ricardo Brandão e Fernando Corrêa da Costa, além de ruas centrais e do Parque dos Poderes, onde o esquema será reforçado.

A operação de trânsito envolve agentes da Agetran, Detran, Polícia Militar, Guarda Municipal e Bombeiros. Estão previstas ações de interdição e controle de tráfego em todo o trajeto da prova. O Parque das Nações Indígenas abrirá às 4h para acesso de atletas e do público, e o estacionamento do Yotedy poderá ser usado como ponto de apoio.

Vias interditadas e rotas alternativas

• Av. Afonso Pena (entre Av. do Poeta e Rua Paraíba)

Alternativas: Av. Mato Grosso e Av. Ceará

• Rua Paraíba (entre Rua Odorico Quadros e Rua da Paz)

Alternativa: Rua Espírito Santo

• Rua da Paz (entre Rua Paraíba e Rua Sergipe)

Alternativa: Rua Antônio Maria Coelho

• Rua Sergipe (entre Rua da Paz e Rua Euclides da Cunha)

Alternativa: Av. Ceará

• Rua Euclides da Cunha (entre Rua Sergipe e Rua 25 de Dezembro)

Alternativas: Rua Antônio Maria Coelho e Rua 15 de Novembro

• Rua 25 de Dezembro (entre Rua Euclides da Cunha e Rua Barão do Rio Branco)

Alternativa: Rua 13 de Maio

• Rua Barão do Rio Branco (entre Rua 25 de Dezembro e Rua 14 de Julho)

Alternativa: Rua Dom Aquino

• Rua 14 de Julho (entre Rua Barão do Rio Branco e Rua Eça de Queiroz)

Alternativa: Rua Rui Barbosa

• Rua Eça de Queiroz (entre Rua 14 de Julho e Av. Ernesto Geisel)

Alternativa: Av. Euler de Azevedo



• Av. Ernesto Geisel (entre Av. Fernando Corrêa da Costa e Rua Eça de Queiroz)

Alternativas: Rua Rui Barbosa ou Orla Morena

• Rua Brilhante (entre Av. Ernesto Geisel e Av. Fábio Zahran)

Alternativa: Av. Salgado Filho

• Av. Fernando Corrêa da Costa (entre Av. Fábio Zahran e Rua Joaquim Murtinho)

Alternativa: Rua 15 de Novembro

• Av. Ricardo Brandão (entre Av. Rubens Gil de Camillo e Rua Joaquim Murtinho)

Alternativas: Av. Ceará e Av. Afonso Pena

• Av. Rubens Gil de Camillo (entre Av. Ricardo Brandão e Av. Afonso Pena)

Alternativa: Av. Ceará

• Av. Prof. Luiz Alexandre (entre Av. Afonso Pena e Rua Antônio Maria Coelho)

Alternativa: Av. Ceará

• Av. Hiroshima (entre Rua Jamil Naglis e Rua Oliva Enciso)

Alternativa: Rua Vitório Zeolla

• Av. Alberto de Araújo Arruda (entre Rua Oliva Enciso e Rua João Jorge Chacha)

Alternativa: Rua Vitório Zeolla

Corredores de acesso durante o bloqueio:

• Para cruzar a Afonso Pena e a Fernando Corrêa da Costa: Rua Rui Barbosa e Rua 13 de Maio

• Para cruzar a Ricardo Brandão e a Euclides da Cunha: Rua Bahia

• Para acesso ao Parque dos Poderes: Rua Gardênia, Rua Chafica Fatuche Abussafi, Av. Poeta Manoel de Barros, Rua Marcos Fernando Rodrigues, Av. Leão Neto do Carmo

Parque dos Poderes

Além das interdições habituais de fim de semana, estarão fechadas:

• Av. Presidente Manoel Ferraz de Campos Sales

• Av. Des. José Nunes da Cunha, totalmente interditada entre as rotatórias da Seinfra e da Av. Mato Grosso

• Av. Des. Leão Neto do Carmo, que funcionará em contrafluxo



