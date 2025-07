Domingo será de tempo firme e sol entre nuvens em MS, com manhãs frias e tardes mais quentes

Não há previsão de chuva e temperatura pode chegar a 30°C em algumas regiões; ventos podem passar de 60 km/h

O domingo (6) será de tempo firme em todo o Mato Grosso do Sul, com predomínio de sol e variação de nebulosidade, segundo o Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima). A atuação de um sistema de alta pressão atmosférica impede a formação de nuvens carregadas e mantém o tempo estável em todo o Estado.

Nas primeiras horas da manhã, os ventos úmidos vindos do sudeste, a partir do oceano Atlântico, podem formar neblinas e nuvens baixas, principalmente na faixa leste do estado. Ainda assim, o sol predomina ao longo do dia, com oscilações de temperatura entre frio e calor moderado, além de baixa umidade relativa do ar em algumas regiões.

As mínimas ao amanhecer variam entre 8°C e 14°C, com destaque para o sul, cone-sul e Grande Dourados, onde os termômetros podem marcar até 7°C pontualmente. Em Ponta Porã e Dourados, por exemplo, a mínima prevista é de 11°C, com máxima de 24°C e 25°C, respectivamente. Em Iguatemi, no Cone-Sul, o frio é ainda mais intenso, com mínima de 9°C.

Ao longo do dia, as temperaturas sobem gradualmente e as máximas chegam a 30°C em áreas do Pantanal e Sudoeste, como Porto Murtinho (30°C) e Corumbá (27°C). Em Campo Grande, a previsão é de mínima entre 14°C e 15°C e máxima de até 26°C.

No norte, bolsão e leste do estado, a variação térmica fica entre 12°C e 14°C pela manhã e máximas entre 23°C e 28°C à tarde, com tempo aberto e algumas nuvens. Em cidades como Coxim, Camapuã, Paranaíba e Três Lagoas, os termômetros devem ficar nessa faixa.

Além da oscilação de temperatura, o destaque fica por conta dos ventos do quadrante leste, que devem soprar entre 40 e 60 km/h, com possibilidade de rajadas ainda mais fortes em pontos isolados. A umidade relativa do ar pode cair para níveis entre 20% e 40%, exigindo atenção com hidratação e exposição ao sol.

Não há previsão de chuva para os próximos dias em Mato Grosso do Sul. O tempo firme deve continuar ao longo da semana.

