Vídeo mostra motociclista voando após colidir de frente com carro na Av. Ernesto Geisel

Câmera de segurança de um comércio localizado na Avenida Ernesto Geisel gravou o momento em que um motociclista, de 20 anos, trafega na contramão e colide de frente com um carro que seguia no sentido contrário, na madrugada desse domingo (4), em Campo Grande. Com o impacto, o jovem morreu na hora e o garupa ficou em estado grave.

Conforme imagem, às 4h59 o rapaz surge no campo de visão da câmera em alta velocidade. Após a colisão, uma das vítimas chega a voar sobre o carro, dando rodopios no ar até cair no gramado às margens da via. O outro envolvido cai na pista e é atropelado pelo veículo.

Com a força do impacto, a frente do automóvel ficou completamente destruída. O piloto morreu ainda no local, antes da chegada dos socorristas do Corpo de Bombeiros. O garupa foi socorrido em estado grave e levado para a Santa Casa.

A Polícia Civil e a Perícia estiveram no local do acidente para iniciar as investigações sobre as causas da batida, bem como o porquê do motociclista estar trafegando na contramão.

Confira o vídeo do acidente abaixo:

