Quinta-feira tem Santos x Vasco pelo Brasileirão e Flamengo decide título da Recopa no Maracanã

Foto: Gilvan de Souza/CRF
A agenda do futebol nesta quinta-feira (26) é movimentada, com destaque para o confronto entre Santos e Vasco, pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro, e para a decisão da Recopa Sul-Americana entre Flamengo e Lanús, no Rio de Janeiro.

No torneio continental, o Flamengo entra em campo pressionado após ser derrotado por 1 a 0 no jogo de ida, na Argentina. A partida de volta está marcada para as 20h30 (horário de MS), no estádio do Maracanã. Uma vitória rubro-negra por um gol de diferença leva a decisão para os pênaltis, enquanto um triunfo por dois ou mais gols garante o título ao time carioca no tempo normal.

A provável escalação do Flamengo tem Rossi; Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira e Alex Sandro; Pulgar, Paquetá e Arrascaeta; Carrascal (Luiz Araújo ou Plata), Cebolinha (Lino) e Pedro. O técnico é Filipe Luís.

Mais cedo, às 18h, Santos e Vasco se enfrentam na Vila Belmiro, no litoral paulista, em duelo direto na parte de baixo da tabela do Brasileirão. O Peixe ocupa a 20ª colocação, com um ponto, enquanto o Cruz-maltino aparece em 19º, também com um ponto conquistado.

Foto: Cesar Greco/Palmeiras

A quarta rodada do Campeonato Brasileiro já teve jogos importantes na quarta-feira (25). O Palmeiras venceu o Fluminense por 2 a 1 e assumiu a liderança, ao lado do São Paulo, que derrotou o Coritiba por 1 a 0 fora de casa. Cruzeiro e Corinthians empataram em 1 a 1 no Mineirão, enquanto Grêmio venceu o Atlético-MG por 2 a 1, Remo e Internacional ficaram no 1 a 1, e Bragantino e Athletico-PR também empataram.

Com os resultados, Palmeiras e São Paulo lideram com 10 pontos. Corinthians e Bahia, ambos com sete, fecham o G4. Na zona de rebaixamento, além de Santos e Vasco, aparecem Internacional e Cruzeiro, com dois pontos cada. Foram adiados os jogos Flamengo x Mirassol, Botafogo x Vitória e Bahia x Chapecoense.

Botafogo avança, Bahia cai na pré-Libertadores

Foto: Vítor Silva/Botafogo

Pela fase preliminar da Libertadores, o Botafogo venceu o Nacional Potosí por 2 a 0 no Estádio Nilton Santos, reverteu a derrota da ida e avançou à terceira fase, fechando o confronto em 2 a 1 no agregado. Já o Bahia venceu o O’Higgins por 2 a 1 no tempo normal, mas foi eliminado nos pênaltis por 4 a 3, dando adeus à competição ainda na segunda fase.

Operário avança na Copa do Brasil em jogo marcado por confusão

Na Copa do Brasil, o Operário venceu o ASA por 2 a 1, em Arapiraca (AL), e garantiu vaga na terceira fase do torneio, resultado que rende mais de R$ 950 mil em premiação ao clube sul-mato-grossense. O gol da classificação saiu em cobrança de pênalti no segundo tempo.

A partida, porém, terminou em confusão generalizada. De acordo com a súmula, houve agressões entre jogadores após o apito final, resultando em cinco expulsões, além de invasão de torcedores e arremesso de objetos em direção à arbitragem. O policiamento precisou intervir para conter o tumulto.

Com a classificação, o Operário enfrentará na próxima fase o vencedor do confronto entre Velo Clube-SP e Vila Nova-GO, mantendo vivo o bom momento do futebol sul-mato-grossense na competição nacional.

 

