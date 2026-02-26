Governo de MS decreta situação de emergência em Coxim e Rio Negro após fortes chuvas

As fortes chuvas que atingiram a região Centro-Norte de Mato Grosso do Sul levaram o governo estadual a reconhecer situação de emergência nos municípios de Coxim e Rio Negro. A decisão atende aos pedidos formalizados pelas prefeituras diante dos prejuízos registrados nos últimos dias.

O reconhecimento foi oficializado por meio dos Decretos “E” nº 7 e nº 8, ambos de 25 de fevereiro de 2026, divulgados na edição desta quinta-feira (26) do Diário Oficial do Estado de Mato Grosso do Sul.

De acordo com o governo, tanto áreas urbanas quanto rurais foram impactadas. Os danos estruturais, principalmente em estradas, superaram a capacidade de resposta imediata das administrações municipais.

Em Coxim, a força das águas comprometeu vias urbanas e estradas vicinais, dificultando o deslocamento de moradores e o acesso a comunidades do interior, sobretudo em regiões ribeirinhas. Há registro de famílias que precisaram sair de casa por causa de alagamentos.

Situação semelhante foi observada em Rio Negro, onde a chuva intensa provocou prejuízos em estradas e vias da cidade. A rodovia estadual MS-080 teve trechos afetados, prejudicando a circulação e o acesso a áreas rurais.

Com o decreto de emergência, os municípios ficam autorizados a adotar medidas administrativas mais rápidas para recuperação das áreas atingidas e solicitação de apoio estadual e federal.