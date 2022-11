Horóscopo do dia: Previsão de hoje para o seu signo

Signo

Áries (de 21/3 a 20/4)

A partir de hoje, Vênus se harmoniza com seu signo e amplia relações. Conte também com mais confiança no amor e conexões com estrangeiros ou pessoas de outras regiões. Encontros e interações de hoje criarão um panorama positivo para viagens e enriquecimento cultural. Algo maior se desenhará para o futuro. Assuma seu poder e promova as mudanças desejadas na carreira.

Touro (de 21/4 a 20/5)

Descubra segredos e mistérios, revele desejos e intensifique o amor. A partir de hoje, Vênus aprofundará vínculos e esquentará o clima da vida íntima com cumplicidade. Aposte em mais privacidade e curta as delícias da intimidade. Apoio à família entrará no menu do dia, que trará notícias de alguém de longe, saudade e lindas lembranças. Amplie amizades; a vida social ficará mais gostosa.

Gêmeos (de 21/5 a 20/6)

A entrada de Vênus na sua área afetiva trará harmonia e leveza nos relacionamentos próximos e no amor. Novas relações chegarão naturalmente. Aproveite a abertura para esclarecer dúvidas e expressar os sentimentos com mais emoção. Palavras carinhosas aproximarão quem anda distante. As comunicações estarão abertas. Uma decisão tomada anteriormente poderá ser revogada.

Câncer (de 21/6 a 21/7)

Insatisfações na área financeira inspirarão novos projetos e mais exposição. A partir de hoje, os relacionamentos de trabalho estarão aquecidos. Este também será um bom momento para tratamentos estéticos e corporais. A saúde ficará mais equilibrada; incorpore novos conceitos e invista no seu bem-estar. Uma viagem trará prazeres diferentes e chances para o amor, se estiver solteiro.

Leão (de 22/7 a 22/8)

Prazeres e entusiasmo estarão de volta. Vênus, que se harmonizará com seu signo a partir de hoje, intensificará o amor, aproximará os filhos e destacará seus talentos criativos. Brilhe, espalhe alegria por onde passar e siga seu coração. Planos de mudança ganharão força. Troque confidências com a família, elimine antigas pendências e encerre o passado. O ambiente social poderá mudar nesta fase.

Virgem (de 23/8 a 22/9)

Conversas de hoje despertarão fantasias românticas. Se estiver em busca de fortes emoções, o dia trará encanto e magia num encontro especial. Caminhos docoração estarão abertos. Você poderá se apaixonar para valer, se estiver disponível. Deslocamentos e tarefas de trabalho serão cansativos. Intercale as atividades com momentos de relaxamento e silêncio. Casamento em alta!

Libra (de 23/9 a 22/10)

Projetos pessoais ficarão mais definidos. Firme acordos financeiros, negocie o salário e equilibre as finanças. Planos de viagem poderão se concretizar. O dia trará iniciativas e convites que movimentarão a vida numa direção mais atraente. Ganhe prestígio e novas amizades. Conversas estimulantes e palavras motivadoras fortalecerão novas relações.

Escorpião (de 23/10 a 21/11)

O futuro estará em foco. Visualize onde quer chegar e crie novos planos. A partir de hoje, Vênus atrairá oportunidades financeiras. Conte com mais estabilidade e bons negócios. Compras de itens de beleza e objetos de desejo serão irresistíveis. Use o bom senso e tente não sobrecarregar o orçamento, nem fazer dívidas. Assuntos de família pedirão mudança de atitude e generosidade.

Sagitário (de 22/11 a 21/12)

A boa notícia de hoje é a entrada de Vênus em seu signo, situação que destacará seu carisma, beleza e simpatia. O bom humor estará de volta! Novas relações chegarão naturalmente, atraídas por seus encantos. Valerá renovar os looks, investir na imagem e apostar em novos começos. Expanda a consciência, se ligue na espiritualidade e finalize um longo ciclo. Em breve, você iniciará outro.

Capricórnio (de 22/12 a 20/1)

Avalie expectativas amorosas, desejos e ambições. A partir de hoje, Vênus elevará os sentimentos e trará generosidade de espírito. Amplie contatos e comunicações. Amizades inspirarão novas atividades e abrirão portas no trabalho. A rotina ficará mais disciplinada. Atividade física regular beneficiará a saúde e estabilizará o humor, que anda oscilante ultimamente. Planeje mudanças.

Aquário (de 21/1 a 19/2)

Uma oportunidade imperdível produzirá mudanças positivas em sua vida. Determine metas mais altas na carreira e assuma seu poder. O céu anuncia crescimento profissional e financeiro. Inicie amizades e crie novos vínculos. A vida social ficará mais animada, a partir de hoje. Vênus trará sintonia com a equipe, prazer nas atividades de grupo e envolvimento com a coletividade. Sucesso pela frente!

Peixes (de 20/2 a 20/3)

Otimismo e cenário positivo para o futuro marcarão a entrada de Vênus na sua área da carreira, que aquecerá os relacionamentos profissionais e atrairá oportunidades de sucesso. Conte com mais prestígio e exposição. Você poderá retomar um projeto que andou parado e aumentar sua segurança. Uma viagem expandirá sua visão e proporcionará momentos encantadores no amor.

Confira as previsões anteriores para o seu signo.

Acesse as redes sociais do Estado Online no Facebook e Instagram.