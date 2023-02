Águas turvas ameaçam atividades turísticas em Bonito durante o carnaval

Rede hoteleira e balneários cogitam cancelamentos das reservas pelos turistas nos próximos dias

Há menos de uma semana do feriado prolongado de carnaval, a preocupação assola os turistas que pretendem curtir os próximos dias nos balneários da cidade, que é conhecida por suas águas cristalinas. Depois de mais um dia de chuva, as águas do Rio Formoso, em Bonito, a 245 quilômetros de Campo Grande, continuam turvas, comprometendo a atividade turística e preocupando biólogos, em razão da frequência do problema e das consequências para o ecossistema.

A O Estado, uma das agências responsáveis pelos passeios no rio relatou as incertezas quanto ao feriado. “Até o momento as reservas estão mantidas. Contudo, os cancelamentos podem acontecer no dia anterior, ou no próprio dia do agendamento. As chuvas por aqui não pararam, mas ainda temos alguns dias antes do fim de semana, e estamos com esperança nisso, de que o clima dê uma trégua e não tenham desistências”, afirmaram.

Considerado um dos períodos mais movimentados pelo setor de turismo, o mês de fevereiro, que é responsável por um grande retorno financeiro para pousadas, balneários, agências de passeios e o comércio local, tende a apresentar a possibilidade de um cenário diferente este ano.

Segundo a Pousada Boyrá, a condição do Rio Formoso já é motivo de dúvidas para os visitantes. “Estamos quase lotados para o carnaval, mas estamos recebendo bastante ligações para saber como estão as coisas por aqui. Aqueles que já têm reservas para o feriado prolongado, ligam para saber se houve alguma mudança, alguma restrição ou se as reservas seguem conforme o acordado. Os rios de Bonito podem turvam diante às muitas chuvas, mas também voltam ao normal bem rápido”, concluiu.

Visitando Bonito no último fim de semana, o casal campo- -grandense Maria Simões e Orlando Thomas escolheu a cidade turística para passar a lua de mel. Apesar de estarem acompanhando a situação do Rio Formoso, eles optaram por manter a viagem. “Bonito, como sempre, nos surpreendendo. Ficamos receosos quanto as condições do rio, mas no fim deu tudo certo. Conseguimos tomar banho, vimos de perto que as águas estavam turvas, mas nada que impedisse nossa programação. Deixamos de fazer apenas um passeio que estava agendado, por opção nossa, quanto ao nível da água”, contou a jovem advogada à reportagem.

Ainda segundo Maria, diferente das outras vezes que esteve na cidade, o clima por lá era incerto todos os dias. “Estava marcando chuva, mas conseguimos pegar um dia de sol, mas realmente o clima estava mais diferente dessa vez”, destacou.

Conforme o meteorologista Natálio Abrahão, para esta quarta (15) e quinta-feira (16), na região sudoeste de Mato Grosso do Sul, entre as cidades de Bonito, Bodoquena, Maracaju, Jardim e Guia Lopes, está previsto o aumento de nuvens e chuvas isoladas. “Não tem intensidade forte, será em torno de 10 mm. Entretanto, áreas de instabilidade associadas ao calor formam nuvens de trovoadas isoladas e raios, com chances de enchentes e ventos de 45 km/h, incluindo Campo Grande, Dourados e Ponta Porã.”

Aquidauana

Após marcar mais de sete metros de profundidade, o nível do Rio Aquidauana começou a baixar nessa terça- -feira (14). Mesmo com a baixa do volume de água, a Defesa Civil mantém o alerta para cerca de 50 famílias ribeirinhas.

“O rio amanheceu com 6,80 metros. Baixou bem, e continua baixando. A situação aqui é boa”, pontuou Mário Ravaglia, da Defesa Civil do município. Vale lembrar que, anteriormente, o nível estava em 7,34 metros.

O prefeito da cidade, Odilon Ribeiro, comemorou as atualizações. “O rio está baixando, graças a Deus. Estamos monitorando e confiantes de que a situação vai normalizar logo mais”, disse ele.

Nenhuma das famílias que moram próximo do Rio Aquidauana teve de deixar suas casas. Mesmo assim, os abrigos continuam preparados, assim como as secretarias que estão em prontidão.

Um dos pontos de monitoramento é instalado no bairro Guanandi da cidade, onde concentra grande quantidade de famílias próximas da margem do rio. Os moradores que vivem próximo da Ponte Velha também ficaram em alerta.

Sem folia em 2023

A Prefeitura de Bonito já havia informado à população, em janeiro deste ano, de que não haveria o carnaval de rua em 2023 e que o valor que seria investido no evento, em torno de R$ 600 mil, seria destinado à construção de novas salas de aula nas escolas municipais.

Segundo o prefeito Josmail Rodrigues, o número de alunos matriculados na Rede Municipal de Ensino aumentou, significativamente, este ano e serão necessárias, pelo menos, mais seis salas de aula para abrigar a todos, além da ampliação dos Centros de Educação Infantil.

“No ano passado entregamos quatro salas na Escola Manoel Inácio de Farias e agora vamos construir mais seis, conforme a demanda de cada escola. Também estamos ampliando o Centro de Educação Infantil Hermínia Teixeira Siqueira, na Vila Marambaia, e vamos iniciar a reforma completa, com ampliação do CEI Izaltina Viera Coelho, na Vila Donária”, detalhou ele.

Ainda de acordo com o prefeito, no fim do ano o município já investiu na programação de Natal, com iluminação temática e atrações nacionais, sendo necessário agora focar nas prioridades da cidade. “Além da educação, temos de fazer melhorias na saúde, com a reforma do ESF-Centro. Estamos investindo no lazer, com parquinhos no balneário e algumas praças e por isso decidimos não realizar o carnaval”, explicou.

Uma pousada, que preferiu não se identificar, comentou sobre a decisão com a reportagem, alegando ser prejudicial ao turismo. “Entendemos que seja devido a outras demandas para atender a população, mas isso acaba se tornando algo ruim no fim de tudo, pois perdemos um atrativo de pessoas, que já gerou muitos recursos nessa mesma época em anos anteriores. Principalmente com a pandemia da COVID-19, que nos fez parar com muitas coisas, então esse seria o momento de recuperar de certa forma”, indagou.

