Quarta-feira será de sol entre nuvens e pancadas de chuva em MS

Como é o esperado para a estação, as chuvas de primavera-verão devem continuar em todas as áreas de Mato Grosso do Sul nesta quarta-feira (07), com possibilidade de precipitação de intensidade fraca a moderada, que podem evoluir para tempestades ao longo do dia.

De acordo com o Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima), ainda há possibilidade de raios com rajadas de vento, que podem atingir valores de 50 km/h.

Essas instabilidades atmosféricas, previstas até esta quarta-feira, ocorrem devido ao deslocamento de cavados, aliado a disponibilidade de umidade e aquecimento diurno. Os acumulados diários de chuva podem ficar acima de 40 mm.

Campo Grande amanheceu com sol entre nuvens e registra 25ºC nesta manhã. A máxima pode chegar hoje aos 31ºC na Capital. Outras máximas previstas para esta quarta-feira são de 29ºC em Costa Rica, 30ºC em Ponta Porã, 31ºC em Três Lagoas, 32ºC em Dourados e Coxim, 34ºC em Aquidauana, 35ºC em Corumbá e 37ºC em Porto Murtinho.

A estimativa do Cemtec indica que a partir de quinta-feira (08) as chuvas se afastam de grande parte do Estado, porém as regiões centro-norte e nordeste ainda poderão registrar chuvas e tempestades.

Em grande parte do estado, os ventos atuam de norte/nordeste, com rajadas de vento entre 40-60 km/h e pontualmente podem atingir valores acima de 60 km/h.

