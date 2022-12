Como estão preços de combustíveis na Capital antes da gasolina abaixar

Com informações dos repórteres Marcos Maluf com Mariely Barros

Após a Petrobras anunciar redução de 0,30 no preço da gasolina para as distribuidoras, a reportagem do O Estado conferiu na tarde chuvosa desta terça-feira (6), a precificação dos combustíveis nos principais postos de Campo Grande.

No posto Katia Locatelli, na Avenida Calógeras com a Avenida Salgado Filho, foi encontrada gasolina comum no valor de R$ 4,76, enquanto o preço do diesel comum está a R$ 6,49 no endereço. No posto de gasolina do cruzamento da Rua Maracaju com a Av. Calógeras – Posto JD, a gasolina está mais baixa, a R$ 4,65. Já o Diesel S-10, a R$ 6,39.

Também na Av. Calógeras, na esquina com a Rua 26 de Agosto, o posto da Taurus estabeleceu o preço da gasolina um pouco mais alta que a concorrência, a R$ 4,75. No local, o preço do diesel S-10 é de R$ 6,59. Logo a frente, o posto Ipiranga estabeleceu a gasolina no valor um pouco mais baixo, a R$4,69.

Os últimos postos de combustíveis analisados mostram uma diferença nos preços de, no máximo, R$ 0,7 centavos, como no Posto Shell da Av. Calógeras com a Rua da Liberdade, onde o preço da gasolina é praticado a R$ 4,69, enquanto o diesel, a R$ 3,66.

Já no Posto Ipiranga a Avenida Três Barras, a gasolina foi encontrada a R$ 4,74. E o diesel S10, a R$ 6,28. Por fim, no Posto Bonato, entre a Avenida Gury Marques com a Avenida Toros Puxia, o preço da “gasosa” está em R$ 4,76, um pouco mais caro.

De acordo com o gerente de uma rede de dos postos de gasolina pesquisados, o consumidor só deve sentir a baixa a partir da quinta-feira (8). Porque, segundo ele, a ordem de redução da Petrobras não chegou ainda e o posto deve avaliar se abaixa o preço agora ou espera zerar o estoque.