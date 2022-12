Nova redução nas distribuidoras prevê deixar gasolina R$ 0,14 mais barata em MS

Queda começa a valer nesta quarta-feira

Após 3 meses, a Petrobras reajustou o preço do litro da gasolina e do diesel para as distribuidoras, valendo a partir desta quarta-feira (7). De acordo com o presidente do Sinpetro-MS (Sindicato do Comércio Varejista de Derivados de Petróleo e Lubrificantes de Mato Grosso do Sul), Edson Lazarotto, a mudança pode refletir nas bombas em R$ 0,14 e R$ 0,34, respectivamente.

“Na gasolina, a redução para as distribuidoras será de 0,14 centavos e no diesel será de 0,34 centavos, esse já é o reflexo final nas bombas”, disse.

A maior dúvida dos consumidores da Capital é quando essa redução chega no bolso, o que de acordo com o responsável pelo sindicato, não há uma data certa. “Não existe prazo, pois o mercado é livre, mas acreditamos que devido à concorrência deve ocorrer em três ou quatro dias”, explica Lazarotto.

Preços

O menor valor encontrado no litro da gasolina entre quatro postos visitados pelo jornal O Estado, é de R$ 4,69 o litro, na Avenida Calógeras esquina com a Rua 26 de Agosto. No mesmo local, o litro do diesel é comercializado a R$ 6,59.

O mesmo valor se repete para os combustíveis em outros dois estabelecimentos, um também na Avenida Calógeras esquina com a Avenida Fernando Corrêa da Costa e outro na Rua 14 de Julho com a Fernando Corrêa da Costa.

Já os maiores preços da gasolina foram R$ 4,75 e R$ 4,79, respectivamente, encontrados na Avenida Calógeras com a Rua 26 de Agosto e na Rua Rui Barbosa esquina com a Rua João Pedro de Souza. Nestes locais foi encontrado o menor preço do diesel, por R$ 6,39.

Petrobras

Conforme anunciado na terça-feira (6) pela estatal, o preço médio de venda de diesel A para as distribuidoras passará de R$ 4,89 para R$ 4,49 por litro, uma redução de R$ 0,40 o litro.

A estatal destaca a obrigatoriedade da mistura de 90% de diesel A e 10% de biodiesel para a composição do diesel comercializado nos postos.

Outra informação trazida pela nota é quanto à parcela da Petrobras no preço. “Será, em média, R$ 4,04 a cada litro vendido na bomba”.

Já em relação a gasolina, a mudança para a distribuidora terá redução de R$ 0,20 por litro, saindo de R$ 3,28 para R$ 3,08.

Para a gasolina também é necessário a mistura obrigatória de 73% de gasolina A e 27% de etanol anidro para a composição do combustível comercializada nos postos. Conforme a estatal, a parcela no preço ao consumidor será, em média, R$ 2,25 a cada litro vendido na bomba.

Por fim, a nota esclarece ainda que as alterações seguem a tendência de precificação de mercado. “É coerente com a prática de preços da Petrobras, que busca o equilíbrio dos seus preços com o mercado, mas sem o repasse para os preços internos da volatilidade conjuntural das cotações e da taxa de câmbio”, explicou o informativo.

Antes disso, no dia 20 de julho, o preço médio de venda de gasolina passou de R$ 4,06 para R$ 3,86 por litro, nas distribuidoras, queda de 4,93%.

No dia 29 de julho caiu 3,88%, saindo de R$ 3,86 para R$ 3,71. Em 16 de agosto, o custo médio reajustou -4,85%, passando de R$ 3,71 para R$ 3,53 por litro. No dia 2 de setembro, a queda foi de 7,08%, de R$ 3,53 contra R$ 3,28 por litro.

Por Evelyn Thamaris – Jornal O Estado

