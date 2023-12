Quarta-feira será de sol e umidade relativa do ar de 20% em MS

A previsão do tempo para esta quarta-feira (7) indica tempo estável e ensolarado, com possibilidade de variação de nebulosidade devido a um sistema de pressão atmosférica que favorece o clima seco em Mato Grosso do Sul. Além disso, alguns municípios podem registrar umidade relativa do ar em 20%. Devido às condições de céu limpo, as amplitudes térmicas seguem acentuadas, com temperaturas mais amenas na madrugada e rápida elevação durante o dia. De acordo com o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia), Bolsão, Pantanal e Campo Grande terão poucas nuvens e névoa seca. Em Campo Grande, a mínima será de 15°C e a máxima de 27°C. No sul-fronteira, em Ponta Porã, a mínima prevista é de 13°C e a máxima de 25°C; Iguatemi, no Conesul, começa o dia com 13°C e atinge a máxima de 26°C. As cidades do Bolsão terão mínima de 14°C também, e a máxima atinge os 29°C. No Pantanal, em Corumbá, os termômetros devem marcar de 19°C a 30°C. Na região sudoeste, Porto Murtinho fica com mínima de 17°C e máxima de 30°C. No norte, a previsão indica mínima de 14°C e máxima de 31°C em Coxim; e Camapuã terá mínima de 14°C e máxima de 29°C.

Frio a vista

Após dias de estiagem em Mato Grosso do Sul, a chuva deve voltar, mas não sozinha: a previsão do tempo indica que a partir da próxima semana uma frente fria atingirá o Estado, com mudanças buscas nas temperaturas, com possibilidade de mínima de 5 °C em algumas regiões.

Essa seria a primeira onda de frio mais rigorosa do ano. Em Campo Grande a mínima é de 7 °C. Na noite de segunda-feira (12) a chuva pode atingir algumas regiões, principalmente as sul e pantanal, e conforme o Clima Tempo há 90% de chance de precipitação na Capital, o que indica que não será um frio com baixos índices de umidade relativa do ar.