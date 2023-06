As Festas Juninas chegaram! Celebre com segurança e cuidado

Com a chegada do mês de junho, uma das festividades mais queridas pelos brasileiros se aproxima: as festas juninas. Marcadas por danças, comidas típicas e muita animação, essas festividades tradicionais exigem cuidados especiais. É importante lembrar que alguns cuidados devem ser tomados para garantir a segurança de todos os envolvidos especialmente as crianças.

Algumas praticas recorrentes das festas juninas são consideradas crimes e é fundamental conscientizar a população. Soltar balões é considerado crime no Brasil essa prática pode resultar incêndios, colocando em risco locais de grandes proporções como áreas florestais, bairros e até mesmo a segurança de aeronaves. A legislação prevê pena de três anos de detenção, além de pagamento de multa. Para realizar uma denúncia desta prática, ligue através do número 190 ou pelo disque denuncias 181.

Durante as celebrações das festas, é comum preparar comidas e bebidas quentes, como caldos, canjicas e quentão. É importante ter cuidado especial ao manusear esses alimentos, especialmente em presença de crianças. Evite deixar as crianças brincarem na cozinha durante o preparo, mantenha o cabo das panelas virado para dentro do fogão e evite usar toalhas compridas nas mesas onde os alimentos serão servidos. Pequenos descuidos podem resultar em queimaduras graves.

As fogueiras são um símbolo das festas juninas e proporcionam um ambiente aconchegante e festivo. No entanto, é essencial ter atenção especial às crianças. Não permita que elas se aproximem das fogueiras sem supervisão e mantenha materiais inflamáveis, como álcool, fósforos e bombinhas, fora do alcance dos pequenos e longe do fogo. Por tanto, os fogos de artifícios, também considerados uma atração tradicional nas festas, devem ser manuseados somente por profissionais experientes. É de extrema necessidade que crianças fiquem longe dos ambientes que estiverem acontecendo as explosões.

Se houver a presença de bombinhas e estalinhos nas festividades, é importante orientar as crianças sobre o manuseio seguro desses objetos. Explique que eles não devem ser estourados perto de outras pessoas, animais ou objetos que possam se machucar ou provocar estilhaços. É essencial também alertar sobre o risco de guardar estes materiais nos bolsos, pois podem explodir acidentalmente, causando queimaduras graves. Sempre as instrua a não brincarem com bombinhas e estalinhos perto de fogo ou de objetos inflamáveis.

As festas juninas são momentos de alegria, tradição e confraternização entre familiares e amigos. No entanto, é crucial ter em mente que a segurança deve ser prioridade durante toda a celebração. Ao seguir essas orientações, podemos desfrutar das festividades de maneira segura, evitando acidentes e preservando a integridade de todos em volta. Celebremos com responsabilidade e garantamos que as festas juninas sejam seguras para todos.

