Moradores do Jardim Anache convivem com novo ciclo de desenvolvimento e expansão

Por Michelly Perez – Jornal O Estado do MS

Ter um bairro com ruas pavimentadas e restauradas é o sonho de muitos moradores. Neste ano, as obras realizaram o desejo da população do Jardim Anache, na região norte da Capital. Dando continuidade à série de reportagens especiais em comemoração ao aniversário de 123 anos de Campo Grande, a equipe de reportagem percorreu algumas das vias revitalizadas que transformaram a região, que agora está em pleno desenvolvimento, com crescimento de empresas e novos negócios proporcionando a expansão do setor imobiliário e melhores condições de vida.

As melhorias na infraestrutura tiveram apoio do Governo do Estado, que repassou R$ 3,1 milhões ao município por meio de convênio, como contrapartida ao financiamento do PAC Pavimentação, em que a prefeitura contratou mais R$ 7,1 milhões para realização do projeto.

Os trabalhos de recapeamento foram realizados nas avenidas Abrão Anache, Francisco Coutinho e Lino Villachá, esta última no trecho que dá acesso ao Hospital São Julião, que é referência na saúde pública de Campo Grande. Além de outras 42 ruas que foram pavimentadas.

Sem poeira e casas valorizadas

Os moradores relatam que o bairro mudou, pois antes conviviam com poeira, ruas com buracos e muita lama em época de chuva. Agora as casas estão valorizadas, o bairro está crescendo e se tornou um ótimo lugar para se viver. “A situação está muito boa, valorizou as casas da região, se tornou um lugar bom para morar, onde todo mundo se conhece e o asfalto está ótimo”, disse Weliton Barbosa, que mora há 25 anos no local.

Larissa Gonçalves, que mora no bairro com seus três filhos, contou que antes a situação era bem difícil. “Não tinha asfalto e a gente sofria muito. Era muita poeira e a maioria das ruas em péssimas condições. Agora melhorou muito, as crianças podem até andar de bicicleta e dá para fazer caminhadas.”

Morador há mais de 20 anos no bairro, Rosewelt Rosa disse que o local está em pleno crescimento e que até a vizinhança está mudando. “Tudo aqui valorizou, agora está excelente para morar, antes só tinha asfalto na linha do ônibus e o resto era muito pasto, terrenos abandonados e poeira.”

Rocecle Gomes, de 60 anos, contou que antes das obras os moradores sofriam até para ir ao trabalho. “A gente tinha dificuldades até para pegar ônibus para ir ao serviço, pois demorava demais para passar. Graças a Deus agora o bairro está maravilhoso, crescendo bastante, não pretendo mudar daqui de jeito nenhum.”

Comércio em expansão

Com infraestrutura de qualidade, o comércio no bairro também está em expansão, com novas lojas, supermercados, farmácias e empreendimentos que resolveram se instalar nos arredores. Os comerciantes antigos comemoram esta nova realidade, pois antigamente o cenário era mais difícil.

“O asfalto valorizou todos os setores, para a gente também melhorou a situação, porque o acesso fica mais fácil. Também estamos vendo novas casas sendo construídas e gente abrindo novos negócios. Antes aqui era uma grande fazenda, tinha até vaca e cavalo andando nas ruas”, contou Jorge Luiz, que mora há 20 anos no bairro e abriu um bar na Rua Elias Catan.

Com uma nova lanchonete no bairro, Adriana da Silva está confiante nas vendas, em função da expansão e do crescimento da região. “Melhorou 100% aqui, até a imagem do bairro é outra, que está em desenvolvimento. Quando não tinha asfalto era muito complicado, o acesso nas ruas era difícil.”

Moradora há 20 anos do Jardim Anache, Dayane de Faria está com um novo negócio e lembra como o bairro evoluiu nos últimos anos. “Quando chovia era só lama e barro, e no calor a poeira tomava conta. O bairro agora está asfaltado e se tornou um lugar bom para viver.”

Adilson Pereira, dono de uma farmácia, reconheceu que só abriu o negócio no bairro porque tinha condições adequadas para receber os clientes. “Lugar com bom asfalto e estrutura boa ajuda muito o negócio, tenho uma loja em uma rua sem asfalto que não está tendo bons resultados, a infraestrutura local faz a diferença.”

