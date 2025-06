Sesau garante que mantêm funcionamento regular de ambulâncias

Nos últimos dias foram realizados questionamentos sobre o uso de ambulâncias locadas pela prefeitura de Campo Grande, enquanto veículos disponibilizados pelo Governo Federal estariam parados nas garagens do município. No entanto, a Sesau (Secretaria Municipal de Saúde) confirma que atualmente, a cidade opera dentro da capacidade prevista, sem qualquer prejuízo a população.

Em nota oficial, a secretaria confirma que opera temporariamente com veículos locados que permitem a preservação da nova frota. O contrato deve ser finalizado em julho de 2025.

“A expectativa é de que as novas ambulâncias entrem em operação até o encerramento do contrato atual”, disse a Secreta.

Nesta semana, o deputado federal Geraldo Resende (MS) apresentou, na segunda-feira (2), representação formal ao Ministério Público Federal solicitando a apuração e responsabilização da Prefeitura de Campo Grande pela omissão no uso de ambulâncias novas destinadas ao SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência).

“Enquanto cidades do interior já estão utilizando os veículos para atendimento à população, em Campo Grande as unidades permanecem paradas, apesar de plenamente funcionais, equipadas e novas”, lamenta Geraldo Resende.

Segundo a denúncia do deputado, a situação configura grave desperdício de recursos públicos federais e prejuízo direto à população, que segue desassistida em casos de urgência. O valor total das ambulâncias já entregues à capital ultrapassa R$ 4 milhões — investimento do Governo Federal por meio do novo PAC-Saúde (Programa de Aceleração do Crescimento).

