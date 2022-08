PROS nacional destituí presidência provisória no MS

Após decisão judicial vinda do PROS nacional, hoje (2), a presidente provisória do PROS MS, Débora Hibrahin foi destituída e volta a ser pré-candidata a deputada estadual pelo PROS MS.

Segue a nota divulgada por Débora que afirma não compactuar com o jogo de interesses e com as batalhas judiciais travadas na esfera nacional do partido.

NOTA OFICIAL

Devido aos últimos acontecimentos, divulgados pela minha assessoria nesta data, informando

a minha nomeação como Presidente do PROS-MS, tenho a esclarecer o seguinte:

Conforme ata da Executiva Nacional do dia 01/08/2022 (de acordo com print da composição

da Executiva Estadual em MS, abaixo), meu nome foi escolhido como Presidente Provisória do

PROS-MS, em virtude de ação de destituição da executiva anterior, fruto de batalhas judiciais

em nível nacional. Até então eu ocupava o cargo de secretária estadual do PROS Mulher, sob a

presidência do Cel. Coaraci Castilho, a quem muito estimo.

Sabíamos que havia um mandado de segurança em andamento que, possivelmente, poderia

restituir a executiva do partido em Mato Grosso do Sul e assumimos a responsabilidade de

realizar a Convenção no próximo dia 05/08 para garantir segurança jurídica aos pré-candidatos

já filiados, aceitando qualquer decisão que viesse após a convenção ou até mesmo depois das

eleições.

Acontece que, novamente, fomos pegos de surpresa por outra decisão da Executiva Nacional,

que nesta data, renomeou sem aviso prévio novos integrantes para a Executiva Estadual, não

ficando mais a presidência do PROS sob a minha responsabilidade.

Em razão disso, continuo apenas na minha missão como pré-candidata a deputada federal do

PROS-MS, aguardando a decisão da nova executiva sobre a convenção do dia 5 (sexta-feira) e

os rumos do partido no estado a partir de então.

Deixo bastante claro que em nenhum momento comunguei com o jogo de interesses e com as

batalhas judiciais travadas na esfera nacional do partido e que apenas cumpri o que me foi

delegado nesse curto espaço de tempo.

Obrigado pela atenção e compreensão.