“Ela era uma mulher forte e nos alertou sobre tudo isso”, diz filha de vítima de feminícidio

Luana Larissa de Carvalho, de 22 anos, filha de Luciana Carvalho, 45, morta a facadas pelo companheiro na última quinta-feira (28), compareceu na tarde de hoje (2) à DEAM (Delegacia da Mulher) para prestar depoimento, e conversou com nossa equipe do Jornal O Estado sobre o ocorrido.



Luana relatou que ficou sabendo pela sua irmã, 26, sobre o crime, e que, segundo a irmã, a mãe estava reclamando a dias que eles brigavam muito e que o companheiro bebia demais.

Luciana já havia solicitado medida protetiva contra o marido em fevereiro deste ano alegando violência domestica, contudo, o casal teria retornado pouco tempo depois.

“Eu sinto muito raiva, principalmente de saber que ela fez denúncia, que outras pessoas sabiam do que tinha acontecido, mas preferiram pedir para que ele se retirasse ao invés de entender isso como um sinal de uma coisa mais grave que podia acontecer”, disse Luana.

Luciana e o homem se conheceram em Corumbá, e a dois anos, após passar em concurso para merendeira, Luciana se mudou para Campo Grande, onde acabou se reencontrando com o mesmo. Segundo a filha, ela queria fazer faculdade na área de gastronomia.

“Ela sempre foi uma mulher forte que sempre nos falou sobre tudo isso, sempre ensinou a gente a saber sair desse tipo de relacionamento, e ela não deixou de pedir ajuda, a partir do momento que ela veio e fez boletim de ocorrência foi a forma dela de pedir ajuda”.

“Uma mensagem que eu deixo para as outras famílias, é sempre estar perto, perguntando, orientando, informando principalmente. Fazendo o que a nossa mãe fez, sempre dizendo para a gente não ter medo de caras desse jeito e não se envolver com pessoas desse jeito, buscar ajuda. Mas mesmo assim isso não tira a possibilidade de ninguém de sofrer esse tipo de violência que ela sofreu”, finaliza Luana.

Com informações do repórter Willian Leite

