Circuito de palestras inaugura atividades da 34ª Noite da Poesia

Por Marcelo Rezende – Jornal O Estado do MS

Integrante do calendário cultural da capital sul-mato-grossense há 34 anos, a tradicional Noite da Poesia retorna em 2022 com duas etapas de atividades. O evento é uma realização conjunta da Prefeitura de Campo Grande, por meio da Sectur (Secretaria Municipal de Cultura e Turismo), e da UBE-MS (União Brasileira de Escritores), com objetivo de estimular o aprimoramento da produção literária no segmento poesia.

O primeiro estágio, denominado “Conexões Culturais Poesia e Prosa”, ocorre entre a quinta-feira (4) e o sábado (6) , na Biblioteca Estadual Dr. Isaías Paim, localizada na Avenida Fernando Corrêa da Costa, n.º 559. Serão três noites de palestras abertas ao público, com entrada gratuita e começando sempre às 19h30.

A abertura, na quinta-feira (4), fica por conta da escritora e professora Divanize Carbonieri. Nascida em Sorocaba, ela possui doutorado em Letras pela USP (Universidade de São Paulo) e atua como docente na área na UFMT (Universidade Federal de Mato Grosso). O tema de sua apresentação será “Processoscriativos na escrita e leitura de poesia”.

No dia seguinte (5), a convidada é a jornalista, atriz, publicitária e escritora porto- -alegrense Paula Taitelbaum, com a palestra “De pornô a pueril – A poética da Fantasia”. Paula é autora de poemas para adultos e livros infantis, além de trabalhar como ilustradora. Ela costuma oferecer oficinas de criatividade e se divide também entre o trabalho no teatro.

Por fim, no sábado (6), a biblioteca estadual recebe o renomado poeta e escritor paulistano Claudio Daniel, que deve propor um debate com o tema “Tendências da Poesia – A poesia brasileira hoje”. Jornalista por formação, Claudio Alexandre de Barros Teixeira tem um longo histórico de colaborações com jornais e revistas literárias no Brasil e no exterior. Atualmente, ministra cursos on-line de poesia e literatura.

Inscrições abertas para concurso literário

Além do circuito de palestras promovido em agosto, a segunda etapa da 34ª Noite da Poesia retoma o concurso literário, estabelecido pelo Decreto Municipal n.º 5.882, de 22 de maio de 1989. Este ano, serão premiadas duas categorias: autores nacionais e autores sul-mato-grossenses. Poderão concorrer pessoas de todas as idades, brasileiros ou estrangeiros, com a única condição de que o texto inscrito seja escrito em língua portuguesa.

Serão selecionados os 10 melhores poemas, dos quais os três primeiros vão receber uma premiação em dinheiro – R$ 2 mil para o terceiro colocado, R$ 3 mil para o segundo e R$ 5 mil para o primeiro lugar, tanto para autores nacionais quanto do Estado. Cada participante pode enviar apenas um texto, de temática livre e que não exceda 40 versos.

As inscrições estão sendo feitas somente pela internet, por meio do preenchimento de formulário on-line disponível através do link.

O prazo se encerra à meia-noite do dia 19 de agosto, e o resultado final será divulgado nas redes sociais da Prefeitura e da Sectur no dia 15 de setembro, quando também será celebrada a cerimônia de premiação no Teatro Glauce Rocha.

O evento contará ainda com a presença do poeta e youtuber Allan Dias Castro, levando a versão ao vivo de seu projeto que já emocionou mais de 100 milhões de espectadores por meio de vídeos nas redes sociais e que virou best-seller no formato de livro.

