Suspeito de atirar em proprietário de lava-jato é preso em Campo Grande

Joe Magnun Arce de Souza, de 34 anos, foi preso ontem (28), suspeito de assassinar a tiros o empresário Luiz da Conceição Thierre, de 36 anos, proprietário de um lava jato-jato na Avenida Bandeirantes, em Campo Grande. De acordo com informações policiais, Joe tem passagens pela polícia por furto, violência doméstica, lesão corporal e violência doméstica.

No momento da execução, o eletricista Adriano Medeiros Pereira, de 33 anos, passava de moto e morreu ao ser atingido por uma bala perdida.

Ao portal O Estado Online, o responsável pela investigação Rodolfo Daltro disse que Joe estava escondido em uma chácara e no momento de sua prisão foi encontrada uma arma com ele. Joe foi encaminhado até a Delegacia de Polícia Civil, onde será interrogado.

Segundo a Polícia Civil, a linha de investigação tinha ligação com agiotagem, mas depois passou para crime passional, por haver informações que a ex de Joe, era funcionária de Luiz e mantinha um relacionamento com o empresário. O caso será investigado, e o delegado não descarta outras possibilidades.

