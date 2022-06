Horóscopo do dia: Confira o que seu signo diz sobre hoje

Áries (de 21/3 a 20/4)

Sua criatividade deve vir à tona e você pode faturar um money a mais com ideias diferentes, há chance de pintar um dinheiro inesperado. Com o bolso cheio, talvez consiga a casa própria e uma vida mais confortável. Sua liberdade e independência da família deve chegar logo. No amor, tudo indica um novo ciclo irá se iniciar. Se já tem um love, pode enxergar melhor o que está bom e o que não está, e o que precisa mudar. Se está só, mas alguém não sai da sua cabeça, a energia te estimula a deixar para trás velhos sentimentos e recomeçar.

Touro (de 21/4 a 20/5)

O céu mostra que você tende a se comunicar com muita facilidade hoje, e irá demonstrar mais emoção e sentimento, e deve exercer essa habilidade na profissão e ter boas chances de se destacar. Tudo indica que sua mente estará turbinada e contará com ideias menos tradicionais e mais originais. Nos estudos, fazer suas tarefas de forma inovadora tem tudo pra ser bem produtivo. Se já achou sua metade da laranja, a vontade de sair da rotina deve estar em alta. Você tem tudo pra agitar as coisas e deixar a relação bem animada. Se está à procura, há chance de trocar ideias com alguém da vizinhança e iniciar um envolvimento interessante.

Gêmeos (de 21/5 a 20/6)

Se depender do céu, você tem tudo pra sair nadando na bufunfa. Amém que fala, não é? Tudo indica que vai usar a sua imaginação criativa pra pensar, pesquisar e ter ideias originais para ganhar mais grana. Há boas chances de conquistar segurança material e logo dar tchau para os patrões. Pode contar até com a ajuda de outras pessoas e da sua intuição, que está turbinada. Ouça os seus pressentimentos. Se está na pista, deve pintar um crush bem diferente, que tende a abalar as suas estruturas e com grandes chances de virar seu esquema preferido. No romance, tudo indica que o clima será de maior liberdade e zero monotonia.

Câncer (de 21/6 a 21/7)

O desejo de ter sucesso deve ficar mais forte e tudo indica que irá se esforçar pra se destacar e crescer. Determinação, foco, orgulho e consciência dos seus dons

devem fazer parte das suas armas para subir na vida. Os astros dão play nos seus sonhos e você pode alcançar seus objetivos. Além de contar com imaginação e intuição poderosíssimas. Se já se amarrou, o desejo de mais liberdade pode te levar a fazer mudanças, e tudo indica que farão um bem danado para relação. Se está só, boas chances de fazer novos contatinhos. Pode pintar paixão por alguém diferente.

Leão (de 22/7 a 22/8)

O espírito de realeza tende a dominar o seu corpinho e aí tudo indica que o desejo de bancar o Silvio Santos e virar patroinho/patroinha vai falar alto. É que o seu signo talvez fique inconformado em ter que seguir ordens e busque maneiras diferentes para poder agir com mais independência. Prepare-se pra brilhar, pois há grandes chances de ter sucesso e alcançar suas expectativas. Um clima de maior liberdade deve pintar e a relação promete ficar livre de cobranças. Oxalá! Se está na solteirice, talvez perceba sinais de interesse no ambiente profissional e inicie um romance promissor.

Virgem (de 23/8 a 22/9)

Forças poderosas devem impulsionar seus sonhos. Talvez conte com uma mãozinha de amizades influentes pra conquistar o que deseja. Há boas chances de fazer uma sociedade, inclusive com um amigo. Tudo indica que sua mente estará mais inovadora, afiada e criativa. E ter uma boa base de conhecimento deve ser importante pra alcançar seus objetivos. Se já tem um love, tende a sair da zona de conforto e trazer novidades pra relação, o que promete ser tudo de bom! Tá na pista? Pode pintar envolvimento com alguém do seu círculo de amizades ou de longe.

Libra (de 23/9 a 22/10 )

Libra, meu cristalzinho, seu lado ambicioso deve ficar aceso. E a fim de subir na vida e ganhar reconhecimento, você tende a ralar bastante no trabalho. Com zero

interesse pelo que é comum ou rotineiro, pode apostar em atividades diferentes. Talvez faça algumas adaptações em seus objetivos e ambições. Seu jeito original e sua poderosa intuição prometem ser ótimos aliados. Se está no rol dos solteiros, prepare-se pra mudar de status. Pode rolar atração por alguém diferente, inclusive da sua profissão. Com o mozão, seu lado criativo promete deixar tudo mais interessante. Tudo indica que irá sair do arroz com feijão e fazer um love.

Escorpião (de 23/10 a 21/11)

Com a mente mais aberta, você pode ir longe e receber convites pra mudar de trabalho, inclusive em outra cidade ou fora do país. Área ligada a línguas estrangeiras, turismo, divulgação, religião, importação ou exportação está em evidência. Conhecer lugares e descobrir coisas novas vão fazer seus olhinhos brilharem. Contando com muita força, tende a atrair as pessoas pra perto e dominar as situações. Se está na pista, talvez se envolva com uma pessoa original e excitante, que te ensine coisas novas. Com o mozão, viagem ou passeio diferente tem tudo pra ser incrível.

Sagitário (de 22/11 a 21/12)

Quartou com previsão de transformações. A vontade de fazer mudanças em sua vida deve ficar mais forte, daí você tende a deixar de lado o que não faz mais sentido pra dar lugar a coisas maiores e melhores. Pode pintar uma herança, dinheiro de seguro, pensão ou grana inesperada. Na saúde, sair do convencional tende a trazer melhores resultados. No romance, tudo indica que irá inovar e apostar em novas ideias pra espantar a rotina, sobretudo no sexo. Se está só, há sinal de atração fortíssima por um alguém do serviço.

Capricórnio (de 22/12 a 20/1)

Se depender do céu, sua quarta será mara, Capricórnio. Sua criatividade, originalidade e espírito livre devem ficar on agora, o que tende a favorecer suas relações pessoais e profissionais. Tudo indica que será mais fácil lidar com as pessoas, mas não deve se prender nem depender de ninguém e deve agir do seu jeito. Voa, cristalzinho! Também será uma ótima hora pra fazer uma fezinha. Se está em busca de um amor, você tem tudo pra encontrar alguém que é um partidão e iniciar um romance vantajoso. Já encontrou sua cara-metade? A relação tende a ganhar importância na sua vida e deve valorizar o mozão.

Aquário (de 21/1 a 19/2)

No trabalho, você deve contar com criatividade em doses bombásticas e brilhar no que faz, aquarianos amados. Os astros mandam avisar que você tende a pensar fora da caixinha e tem tudo pra detonar o marasmo. Há sinal de mudanças na família, e tudo indica que serão pra glorificar de pé. Na saúde, pode ter hábitos mais

saudáveis de alimentação. Com o mozão, o clima talvez seja de maior liberdade e independência, o que promete fortalecer o relacionamento. Se está na pista, há sinal de muita agitação e chuva de contatinhos.

Peixes (de 20/2 a 20/3)

Seu dia promete ficar em ritmo de festa, como dizia o Silvio Santos. Tudo indica que você irá esbanjar charme, fazer ótimos contatos e atrair a atenção das pessoas como um ímã. De quebra, tende a sair do quadrado e ser mais original. A maré de sorte deve subir e te alcançar, Peixes, meu consagrado. Energia excelente pra fazer um jogo, comprar uma rifa ou participar de um sorteio. No amor, talvez mostre todo o seu lado sentimental, romântico e espontâneo. Com o mozão, sinal de muita diversão e prazeres. Agora se está em busca de um love, seu magnetismo e alegria devem arrasar corações. Sexualidade marcante!

