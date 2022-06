Foragido, autor de duplo homicídio em lava-jato já tinha passagem por violência doméstica

O autor dos tiros que mataram o empresário Luiz Thierre e o eletricista Adriano Pereira, que morreu ao ser atingido por uma bala perdida, está foragido e a investigação apontou que o crime foi por motivos passionais.

A reportagem do portal O Estado Online conversou com o delegado Rodolfo Daltro, da 5ª Delegacia de Polícia Civil, e foi informada que o autor está foragido.

Além disso, já foi expedido um mandato de prisão contra o autor, identificado como Joe Magnum. “A vítima estava tendo um caso com a ex-companheira do autor e já está confirmado que o caso foi passional”, explica.

Segundo apontou as investigações, o autor já tinha passagens policiais por roubo e violência doméstica. Essa última seria a possível razão do casal ter se separado. A funcionária do lava-jato, identificada como Nayara, era companheira de Joe e sofreu violência doméstica do próprio autor do duplo homicídio ocorrido no final de maio.

Relembre o Caso – Ainda nas primeiras horas da manhã desta sexta-feira (27), dois homens foram mortos em um tiroteio na Avenida das Bandeiras, próximo a rua Bom Sucesso, em Campo Grande.

As informações iniciais seriam de que dois homens em uma moto esperavam a vítima nas proximidades do lava jato, perto do estacionamento do estabelecimento. Assim que o homem saiu e percebeu a presença dos suspeitos, tentou correr na direção da avenida e foi atingido por vários tiros. Para terem certeza da morte do homem, os suspeitos ainda deram um tiro na cabeça da vítima.

Um eletricista, de 33 anos, que estava indo para o trabalho também foi atingido no tiroteio. Ele pilotava uma moto que derrapou na avenida. O corpo da segunda vítima estava distante do lava-jato. O eletricista foi atingido e morto por apenas um projétil, que acertou o coração.

Vídeo – Câmeras de segurança do lava-jato capturaram o momento em que o dono do estabelecimento, identificado como Luiz da Conceição Thierri, é morto por diversos tiros em frente ao local.

No vídeo é possível ver Luiz parado na calçada do estabelecimento, utilizando aparelho celular, e um funcionário estacionando um carro que seria de um cliente. O proprietário está de costas, quando um homem, de camisa vermelha, já inicia diversos disparos contra Luiz, que corre em direção ao carro.

O atirador continua efetuando os disparos enquanto a vítima corria em direção a Avenida das Bandeiras. O homem caiu, provavelmente já morto por conta dos diversos disparos. Para ter certeza da execução, o suspeito deu mais um tiro no homem, que estava caído, na região da cabeça.

Uma outra mulher, que estava dentro do lava-jato, saiu para ver a comoção. Ela ainda pegou um pedaço de madeira para tentar deter o suspeito. Em outro momento, a mesma mulher sai de dentro do estabelecimento com uma arma para procurar o atirador. Não se sabe se ela efetuou algum disparo.