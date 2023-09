Proprietário de oficina mecânica morre em acidente com elevador de carros

Djalma Nogueira Gonçalves, de 57 anos, perdeu a vida em um acidente ocorrido na tarde de quinta-feira (14), em sua oficina mecânica no distrito de Casa Verde, pertencente ao município de Nova Andradina, na região do Vale do Ivinhema.

Segundo informações do site Jornal da Nova, a vítima encontrava-se debaixo de uma caminhonete suspensa por um elevador de carros quando o equipamento teria inesperadamente descido, atingindo-o na região do pescoço.

O Corpo de Bombeiros Militar prontamente socorreu Djalma, que foi encaminhado ao Hospital Regional do município, porém, lamentavelmente, não resistiu aos ferimentos. Anteriormente, Djalma havia sido proprietário de um mercado que encerrou suas atividades recentemente. Ele estava atualmente montando um autocenter para oferecer serviços como alinhamento e balanceamento de veículos, e foi nesse local que o trágico acidente ocorreu.

O caso foi registrado como “morte a esclarecer” na Delegacia de Polícia Civil do município, que investigará as circunstâncias do acidente.

