Procon/MS alerta para recall de veículos de montadora sul-coreana

Mais de um terço dos veículos com recalls ativos da montadora sul-coreana Kia Motors em Mato Grosso do Sul ainda não passaram por reparos, conforme relatórios enviados pela empresa à Secretaria-Executiva de Orientação e Defesa do Consumidor (Procon/MS). O número, que representa 37,5% dos carros afetados, levanta preocupações sobre a segurança dos veículos nas estradas do estado, uma vez que quem não atender ao chamamento pode enfrentar dificuldades no licenciamento de seus automóveis.

Os modelos afetados incluem Carens, Carnival, Cerato, Magentis, Mohave, Opirus, Sorento, Soul, Sportage e Sportage (3ª Geração), e desde abril, o site do Procon/MS tem listado o progresso dos recalls desses veículos. Conforme a montadora, dos 410 veículos afetados no estado, 154 ainda não passaram pela correção em componentes críticos, como o interruptor das luzes de freio, flauta de combustível, fusível da caixa de junção da hecu e multifusível da caixa de junção.

Para verificar se o seu veículo está sujeito a recall, os consumidores podem acessar o portal de serviços da Senatran (Secretaria Nacional de Trânsito) e fornecer os números do chassi ou da placa do veículo para consulta.

O Código de Defesa do Consumidor (CDC) estabelece que é responsabilidade do fornecedor informar às autoridades e aos consumidores sobre problemas em seus produtos ou serviços que possam representar riscos à saúde ou segurança. O recall é um processo gratuito para o consumidor. Desde abril de 2021, o novo Código de Trânsito Brasileiro tornou obrigatório o atendimento aos recalls emitidos pelos fabricantes, e veículos não reparados não podem ser licenciados.

Diante da necessidade de reparo ou troca de peças, os consumidores devem buscar a montadora do veículo para atender ao recall, e se não houver solução, podem recorrer ao Procon/MS por meio de registro de reclamação no site ou nas unidades de atendimento presencial.

Com informações do Procon-MS.