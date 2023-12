Legislativo vai em busca de reivindicação em favor do Lar Vicente Marques de Queiroz

O vereador Gustavo Neira, representando o Poder Legislativo aparecidense, protocolou no gabinete do Deputado Federal por MS, Marcos Pollon, um pedido de emenda parlamentar para beneficiar o Lar dos Idosos “Vicente Marques de Queiroz”.

No expediente, o vereador Gustavo solicitou ao parlamentar federal, a destinação de recursos no valor de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil de reais), para a implantação de sistema fotovoltaico conectado à rede (energia solar) no prédio que abriga o Lar Vicente Marques de Queiroz de Aparecida do Taboado.

Na ocasião o parlamentar aparecidense foi recebido pelo Assessor Francisco David Vasconcelos Carneiro e pelo irmão do Deputado, Gabriel Pollon, que receberam em mãos o Ofício nº 04/2023, datado de 13 de setembro de 2023.