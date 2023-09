Aluno e professor de curso pós-doutorado da UFGD são alvos da Polícia Federal

Um aluno de Pós-Doutorado de Engenharia Agrícola da UFGD (Universidade Federal da Grande Dourados), está sendo investigados pela Polícia Federal por fraude em bolsa de estudo, com ajuda de um professor que será desligado da instituição.

Segundo uma nota, a universidade afirma que está em avaliação sobre o desligado do aluno. Já que o afastamento do professor ocorre quando o processo se encerrar.

Denúncia

De acordo com a UFGD, a operação foi motivada por uma investigação interna, realizada pela Corregedoria da instituição, após uma denúncia anônima realizada em abril. A denúncia chegou até a ouvidoria da da UFGD pelo sistema Fala BR, onde a corregedoria deu a aprovação da investigação buscando provas e depoimentos que comprovem o crime.

Durante o processo, a universidade entregou um ofício ao MPF (Ministério Público Federal) e PF, que deram início aos mandados de busca e apreensão, segundo a nota.

Operação Pós-doc fraudis

A operação, denominada “Pós-doc fraudis”, foi deflagrada pela PF na manhã de hoje (6), com o objetivo de impedir o recebimento, mediante de fraude, sobrerecursos destinados a bolsa de estudos.

A Polícia Federal investiga a existência de favorecimento no ingresso e ajuste de recursos federais destinados ao pagamento de bolsa de estudos entre o docente que coordenava o programa e aluni aprovado no curso, que recebia bolsa de estudos de Pós-Doutorado de Engenharia Agrícola da UFGD.

Durante a operação, foram cumpridos 4 mandados de busca e apreensão em Dourados e Campo Grande. Também foram pedidos a quebra do sigilo bancário dos investigados.

