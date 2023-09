2º Festival Estadual da Cultura LGBTQIAPN+ terá quatro dias de celebração e representativade

Nos dias 6, 7, 8 e 9 de setembro, a cidade de Campo Grande, irá sediar a segunda edição do Festival Estadual da Cultura LGBTQIAPN+. O evento, que durará quatro dias de celebração e diversidade, possui uma programação repleta de atividades que incluem as demais artes e representatividades.

O festival abraça a missão de proporcionar um espaço onde a cultura LGBT+ possa florescer e brilhar. Entre os destaques estão um campeonato de futebol Ttrans, concurso de beleza e performances locais e nacionais.

O organizador do evento, Frank Rossatte, ressalta a importância deste festival que completa 15 anos:

“É um evento que completa 15 anos, com o Miss e Mister e agora o festival aglutina vários outros eventos, como o Drag Star que completa 10 anos. É importante a gente não deixar morrer e levar a cultura da população LGBT+ e assegurar a representatividade dos corpos trans, plus size. É um momento de visibilidade para essas pessoas que muitas vezes ficam escondidas”.

A abertura do festival acontece nesta quarta-feira, 6 de setembro, às 18h, com uma mesa de debate no Ponto Bar. Um momento de reflexão e discussão para lançar oficialmente o evento.

No dia 7 de setembro, feriado da Independência, a boate Non será palco para o concurso Drag Star, que irá coroar a drag queen mais completa de Mato Grosso do Sul. Esta competição, realizada desde 2011, promete ser um espetáculo de criatividade e talento, com início às 22h.

Na sexta-feira, dia 8 de setembro, o teatro Dom Bosco recebe mais uma edição do tradicional Miss e Mister Diversidade. Este concurso prestigioso vai coroar sete categorias: Miss Gay, Miss Gay Plus Size, Miss Trans, Miss Trans Plus Size, Mister Trans, Mister Gay e Mister Gay Plus Size. O desfile começa às 19h, seguido por uma festa oficial no Kafofo a partir das 22h30.

Sábado, dia 9 de setembro, o encerramento do festival acontecerá com o Futebol Trans, que será realizado na Praça das Araras às 16h. A festa oficial de encerramento ocorrerá na Prime Boutequim, começando às 22h30.

Para obter mais informações sobre este evento incrível, você pode entrar em contato pelo telefone (67) 9151-6894. Este festival é um tributo à diversidade, inclusão e celebração da cultura LGBTQIAPN+ e promete ser uma experiência inesquecível em Campo Grande.

Confira a programação: