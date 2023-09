MS ao Vivo: Rubel, Forró Ipê de Serra e Tecnofighters se apresentam neste domingo

No próximo domingo, 10 de setembro de 2023, o Parque das Nações Indígenas em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, será palco de mais um dia de “MS ao Vivo”. Realizado pelo Governo do Mato Grosso do Sul, Fundação de Cultura e Sesc MS, com o apoio de 067 Vinhos e Coco Bambu Campo Grande, o evento oferecerá uma jornada musical emocionante com entrada gratuita para todos.

Abrindo a noite, os Technofighters, composto pelos talentosos DJs André Garde e Renato Tuluxx, prometem uma experiência musical única. Com 18 anos de carreira, André Garde traz uma abordagem profunda à música eletrônica, acreditando que a verdadeira essência da música se encontra dentro de nós. Por outro lado, Renato Tuluxx, nascido em Campo Grande, traz fusões sonoras elegantes que vão do Deep ao Techno, encantando o público com sua habilidade musical e estilo de vida versátil.

Forró Ipê de Serra, criada em janeiro de 2023, é uma banda que conquistou o coração dos forrozeiros em Campo Grande. Com músicos talentosos como Alli, Rafael Bahia, Janison Barbosa e Juninho, o quarteto mistura ritmos nordestinos como forró, xote e baião com clássicos da MPB. Inspirados por ícones como Luiz Gonzaga e Dominguinhos, o grupo planeja gravar suas próprias composições em breve, prometendo mais inovação musical.

Rubel Encerra o “MS ao Vivo” com a Nova MPB

A atração principal da noite é o aclamado cantor e compositor Rubel, que apresentará seu álbum duplo “As Palavras Vol. 1 & 2”. Esse projeto ambicioso é uma fusão de diferentes vertentes da música brasileira, incluindo funk, forró, pagode, samba, hip-hop e MPB. Rubel se inspirou em grandes nomes como Milton Nascimento, Gabriel do Borel, Liniker e outros para criar um registro que reflete a complexidade e a diversidade do Brasil contemporâneo.

O “MS ao Vivo” promete uma jornada musical que transcende gêneros e fronteiras, unindo artistas de diferentes estilos para celebrar a riqueza da música brasileira. Com Technofighters, Forró Ipê de Serra e Rubel no line-up, o evento oferece uma oportunidade única para os amantes da música explorarem novos sons e redescobrirem os tesouros da música brasileira.

Serviço

– Data: Domingo, 10 de setembro de 2023

-Horário: A partir das 15 horas

– Local: Parque das Nações Indígenas, Campo Grande, Mato Grosso do Sul

-Entrada: Gratuita

Com Informações da Fundação de Cultura