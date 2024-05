Procon Municipal de Campo Grande encontra variação de até 83% no preço do arroz

O Procon Municipal foi aos estabelecimentos comerciais de Campo Grande onde realizou pesquisa de preço do arroz. Foram analisados 43 itens, em 11 estabelecimentos entre os dias 15 e 16 de maio, do arroz tipo 1, pacotes de 1Kg, 2Kg e 5Kg. E a maior variação encontrada foi de 83%.

Conforme o Procon Municipal, o maior valor encontrado foi de R$43,90, no Arroz Tio João e o menor preço de R$23,90, do Arroz Dona Ana, ambos de 5Kg. Lembrando que a variação ocorre por serem produtos de marcas, especificidades e características diferentes.

Levando em conta a mesma marca do produto, a maior variação foi de 37%, no arroz Tio Jõao, de 1Kg. Sendo o maior preço de R$10,69 e o menor preço de R$7,79.

No arroz de 5Kg, a maior variação encontrada, 22%, foi no Tio João. O maior valor de R$43,90 e o menor valor de 35,95.

O consumidor pode ter acesso à planilha completa dos preços clicando no link a seguir: https://drive.google.com/file/d/1yWnoDXQRQhQJoqdzEaoEJ6lxvlJnSTzH/view?usp=sharing.

Ainda segundo o Procon Municipal, o Governo Federal informou que 85% da safra do grão no Rio Grande do Sul já havia sido colhida. E com isso, o fator que pode gerar a escassez do produto é a estocagem desnecessária da mercadoria pelo consumidor.

Para o subsecretario do Procon, José Ferreira da Costa Neto, a análise evidenciou que os consumidores da cidade podem encontrar o mesmo produto por preços significativamente distintos, gerando impactos diretos em seus orçamentos. “Essa é a importância da informação para os consumidores fazerem a tomada de decisões de compra.”

O Procon Municipal continuará fazendo os acompanhamentos de preço periodicamente para prevenir os consumidores de serem lesados, e as denúncias podem ser realizadas pelo 156 opção 2.

Com informações do Procon Municipal

