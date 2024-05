Teatro, Feira Bosque da Paz show com Hugo e Guilherme agitam fim de semana

A 15ª Mostra Boca de Cena – Semana do Teatro e Circo de Mato Grosso do Sul encerra sua programação neste fim de semana com 20 apresentações teatrais e circenses totalmente gratuitas.

Além disso, a capital sul-mato-grossense recebe a aclamada exposição imersiva do Van Gogh, oferecendo uma experiência única para os amantes da arte. Enquanto isso, o Shopping Campo Grande recebe o parque temático Authentic Games, garantindo diversão para crianças e famílias.

Reunindo colônias da Espanha, Bolívia, Líbano, Japão, Paraguai, Portugal e Itália, a 1ª Festa das Nações acontece em Campo Grande, com apresentações culturais, artesanatos, gastronomia e área kids.

Já o Shopping Bosque dos Ipês será palco do “No Pelo 360 Festival”, com apresentações das duplas sertanejas Hugo e Guilherme, Maiara e Maraisa, e outros artistas.

No domingo, a Feira Bosque da Paz oferecerá um espaço dedicado à saúde e à solidariedade, com atrações culturais e oportunidades de doações para o Rio Grande do Sul. Enquanto isso, na Casa Medina, o duo Filho dos Livres promete encerrar o fim de semana com música de qualidade e muita diversão.

No interior, a Festa Gastronômica da Galinha Caipira no distrito de Palmeiras, em Dois Irmãos do Buriti, contará com mais de 25 barracas de comidas típicas e shows ao vivo com Grupo Antigo Aposento e Canto da Terra.

