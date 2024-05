Operação prende dois homens por estupro de vulnerável em Campo Grande

Na manhã da última quinta-feira(16), “Dia D” da Operação Caminhos Seguros, policiais da Especializada prenderam bairro Parati um homem de 42 anos, auxiliar de borracharia por dois crimes de Estupro de vulnerável em Campo Grande.

Na mesma manhã durante o “Dia D”, a polícia prendeu outro homem de 63 anos, vendedor de automóveis, com sentença definitiva transitada em julgado, pelo crime de Estupro de Vulnerável.

Não foram divulgadas demais informações sobre o crime pela Polícia Civil, nem identidade do envolvido para preservação da vítima.

Durante o mês de maio, a Polícia Civil de Mato Grosso do Sul, por meio da Delegacia Especializada de Proteção à Criança e ao Adolescente (DEPCA) participa da Operação Caminhos Seguros 2024, com foco no combate à exploração sexual de crianças e adolescentes.

